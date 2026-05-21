El primer trimestre de l’any per a Ebro suposa un nou rècord en matèria de facturació. El primer trimestre de 2026 ha suposat una facturació rècord i suma un total de 141,4 milions d’euros, xifra que suposa un augment del 223,6% respecte del mateix període de l’any 2025. Segons les dades dels resultats no auditats que ha presentat aquest dijous al BME Growth l’empresa automobilística ha sumat uns ingressos de 135,6 milions en vendes d’automoció i 6 d’altres línies de negoci.
En total Ebro ha matriculat 6.625 unitats durant els primers tres mesos de l’any, la qual cosa suposa un 2,2% del total de matriculacions a l’Estat espanyol segons ha assenyalat Spanish Association of Automobile and Truck Manufacturers (ANFAC) mentre que arriben a dobla la quota de mercat mitjana registrada el 2025. Pel que fa a les unitats venudes per part de l’empresa de l’automoció s’han registrat un total de 5.073 vendes de les quals el 90% van ser vehicles híbrids, una xifra que representa que es confirma la tendència alcista del primer trimestre del 2026 amb 1.508 vendes al gener, 1.603 al febrer i 1.962 al març. Unes vendes que també han arribat en el mercat de vehicles d’ocasió, on s’han registrat 137 operacions. Unes xifres totals de vendes en les quals no s’han comptabilitzat els vehicles en règim de ‘buy-back’, que en tres mesos han estat 1.612.
Ebro treu pit dels resultats del primer trimestre
En un comunicat el qual ha recollit l’ACN el president d’Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha tret pit de les dades del primer semestre de la companyia automobilística. Ruiz ha assegurat que aquestes xifres suposen “un pas més” en l’execució de l’estratègia de negoci de la companyia. “Veiem amb molta satisfacció que l’acceleració del nostre projecte es consolida en el canal de vendes, amb unes matriculacions que se sostenen per sobre de les 2.000 unitats mensuals”, ha conclòs.