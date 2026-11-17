Damm incorporará un nuevo beneficio retributivo para sus más de 6.300 trabajadores y trabajadoras: una tarjeta de restauración, financiada íntegramente por la compañía, que podrán utilizar en bares y restaurantes. La iniciativa quiere contribuir a dinamizar la actividad de la hostelería en un contexto de moderación del consumo e implicar directamente a la plantilla en el apoyo al sector. «Hace años que acompañamos a la hostelería porque su éxito también es el nuestro. Hoy damos un paso más con las personas que son el motor de Damm, nuestro equipo, que contribuirán directamente a fortalecer el sector», explica Jorge Villavecchia, director general de la cervecera. Según afirma, la iniciativa es una manera de devolver a la hostelería «todo lo que la hostelería nos da cada día».

La nueva medida se suma al apoyo que Damm ya ofrece a los establecimientos, al cual destina más de 120 millones de euros anuales. Esta inversión incluye equipamiento, mobiliario, mantenimiento, consultoría y ayudas financieras a medida, así como actuaciones para acondicionar terrazas e impulsar la digitalización y la sostenibilidad del sector. En este último ámbito destaca el proyecto Segona Vida Terrasses, una iniciativa de economía circular que recupera mobiliario de terraza para reutilizarlo en otros establecimientos. Durante el 2025, el programa permitió recuperar más de 34.000 terrazas y sillas.

La compañía también apuesta por la digitalización con la aplicación Bar Manager, que permite a los profesionales consultar los consumos, solicitar asistencia técnica, contactar con el gestor comercial y acceder gratuitamente a cartas digitales. La herramienta contaba con cerca de 35.000 usuarios activos al cierre del 2025 y se ha consolidado como un canal de comunicación directa entre Damm y sus clientes. Actualmente, la cervecera colabora con más de 100.000 clientes del sector de la hostelería, que sirven cada año más de 1.300 millones de cañas de cerveza.