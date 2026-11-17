Damm incorporarà un nou benefici retributiu per als seus més de 6.300 treballadors i treballadores: una targeta de restauració, finançada íntegrament per la companyia, que podran utilitzar en bars i restaurants. La iniciativa vol contribuir a dinamitzar l’activitat de l’hostaleria en un context de moderació del consum i implicar directament la plantilla en el suport al sector. “Fa anys que acompanyem l’hostaleria perquè el seu èxit també és el nostre. Avui fem un pas més amb les persones que són el motor de Damm, el nostre equip, que contribuiran directament a enfortir el sector”, explica Jorge Villavecchia, director general de la cervesera. Segons afirma, la iniciativa és una manera de retornar a l’hostaleria “tot allò que l’hostaleria ens dona cada dia”.
La nova mesura se suma al suport que Damm ja ofereix als establiments, al qual destina més de 120 milions d’euros anuals. Aquesta inversió inclou equipament, mobiliari, manteniment, consultoria i ajudes financeres a mida, així com actuacions per condicionar terrasses i impulsar la digitalització i la sostenibilitat del sector. En aquest darrer àmbit destaca el projecte Segona Vida Terrasses, una iniciativa d’economia circular que recupera mobiliari de terrassa per reutilitzar-lo en altres establiments. Durant el 2025, el programa va permetre recuperar més de 34.000 terrasses i cadires.
La companyia també aposta per la digitalització amb l’aplicació Bar Manager, que permet als professionals consultar els consums, sol·licitar assistència tècnica, contactar amb el gestor comercial i accedir gratuïtament a cartes digitals. L’eina comptava amb prop de 35.000 usuaris actius al tancament del 2025 i s’ha consolidat com un canal de comunicació directa entre Damm i els seus clients. Actualment, la cervesera col·labora amb més de 100.000 clients del sector de l’hostaleria, que serveixen cada any més de 1.300 milions de canyes de cervesa.