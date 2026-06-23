Damm ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 2.010 millones de euros, un EBITDA de 320 millones y un beneficio neto de 155 millones de euros. La compañía ha presentado estos resultados durante la Junta General de Accionistas celebrada en la Antigua Fábrica Estrella Damm, en un año marcado por un contexto económico exigente y una caída del consumo de cerveza en España superior al 4%, según las estimaciones de Cerveceros de España.

Crecimiento internacional y nuevas inversiones

A pesar de este escenario, el grupo continúa reforzando su apuesta por el crecimiento internacional, que ya representa el 30% de su actividad. Actualmente, las marcas de Damm están presentes en más de 130 países y la compañía exporta con marca propia a 88 mercados.

Nueva fábrica de refrescos en Dakar, Senegal / Damm

Uno de los movimientos más destacados del último año ha sido la puesta en marcha de una fábrica de refrescos en Dakar, en Senegal, la primera instalación industrial de la compañía en el continente africano. Esta planta permitirá proveer tanto al mercado senegalés como a otros países de la región y facilitará la expansión de la compañía en nuevos mercados. En el Reino Unido, considerado uno de los territorios estratégicos para Damm, la compañía ha reforzado su posicionamiento con la adquisición de la familia de marcas Old Speckled Hen, una de las cervezas ale premium más reconocidas del país. Este paso se suma a la consolidación de The Eagle Brewery, la fábrica que el grupo tiene en Bedford, donde ha invertido más de 80 millones de euros en los últimos años para ampliar la capacidad productiva e impulsar nuevas líneas de negocio.

Diversificación y crecimiento

Durante 2025, Damm ha comercializado un total de 22 millones de hectolitros de bebidas entre cerveza, agua y refrescos. Para responder a la evolución de la demanda, la compañía ha destinado 65 millones de euros a inversiones industriales y 14 millones más a investigación, desarrollo, innovación y transformación digital. La plantilla también ha crecido hasta las 6.393 personas, un 10,9% más que el año anterior, impulsada principalmente por la expansión en mercados internacionales como el Reino Unido, Portugal y China.

Coincidiendo con su 150 aniversario, Damm ha fijado un nuevo objetivo estratégico: duplicar su cifra de negocio antes de 2030. Para lograrlo, la compañía prevé reforzar sus marcas de cerveza, continuar diversificando el negocio de bebidas y alimentación y profundizar en la internacionalización. En este sentido, 2025 también ha sido el año de la incorporación de Nestea a su cartera. Gracias al acuerdo con Nestlé, Damm produce, comercializa y distribuye la marca en España, Portugal, Andorra y Gibraltar, reforzando su presencia en el segmento de las bebidas no alcohólicas. La compañía ha ampliado recientemente la oferta con nuevas referencias adaptadas a las tendencias de consumo actuales, consolidando así su apuesta por la diversificación y el crecimiento en nuevas categorías.