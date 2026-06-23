Damm ha tancat l’exercici 2025 amb una facturació de 2.010 milions d’euros, un EBITDA de 320 milions i un benefici net de 155 milions d’euros. La companyia ha presentat aquests resultats durant la Junta General d’Accionistes celebrada a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, en un any marcat per un context econòmic exigent i una caiguda del consum de cervesa a Espanya superior al 4%, segons les estimacions de Cerveceros de España.
Creixement internacional i noves inversions
Malgrat aquest escenari, el grup continua reforçant la seva aposta pel creixement internacional, que ja representa el 30% de la seva activitat. Actualment, les marques de Damm són presents en més de 130 països i la companyia exporta amb marca pròpia a 88 mercats.
Un dels moviments més destacats de l’últim any ha estat la posada en marxa d’una fàbrica de refrescos a Dakar, al Senegal, la primera instal·lació industrial de la companyia al continent africà. Aquesta planta permetrà proveir tant el mercat senegalès com altres països de la regió i facilitarà l’expansió de la companyia en nous mercats. Al Regne Unit, considerat un dels territoris estratègics per a Damm, la companyia ha reforçat el seu posicionament amb l’adquisició de la família de marques Old Speckled Hen, una de les cerveses ale premium més reconegudes del país. Aquest pas s’afegeix a la consolidació de The Eagle Brewery, la fàbrica que el grup té a Bedford, on ha invertit més de 80 milions d’euros en els darrers anys per ampliar la capacitat productiva i impulsar noves línies de negoci.
Diversificació i creixement
Durant el 2025, Damm ha comercialitzat un total de 22 milions d’hectolitres de begudes entre cervesa, aigua i refrescos. Per donar resposta a l’evolució de la demanda, la companyia ha destinat 65 milions d’euros a inversions industrials i 14 milions més a recerca, desenvolupament, innovació i transformació digital. La plantilla també ha crescut fins a les 6.393 persones, un 10,9% més que l’any anterior, impulsada principalment per l’expansió en mercats internacionals com el Regne Unit, Portugal i la Xina.
Coincidint amb el seu 150è aniversari, Damm ha fixat un nou objectiu estratègic: duplicar la seva xifra de negoci abans del 2030. Per aconseguir-ho, la companyia preveu reforçar les seves marques de cervesa, continuar diversificant el negoci de begudes i alimentació i aprofundir en la internacionalització. En aquest sentit, el 2025 també ha estat l’any de la incorporació de Nestea a la seva cartera. Gràcies a l’acord amb Nestlé, Damm produeix, comercialitza i distribueix la marca a Espanya, Portugal, Andorra i Gibraltar, reforçant la seva presència en el segment de les begudes no alcohòliques. La companyia ha ampliat recentment l’oferta amb noves referències adaptades a les tendències de consum actuals, consolidant així la seva aposta per la diversificació i el creixement en noves categories.