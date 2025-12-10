Glovo, la empresa de comida a domicilio nacida en Barcelona, se encuentra de nuevo en el punto de mira. La Agencia Catalana de la Competencia, ACCO, ha publicado un informe en el cual constata que el mercado de la comida preparada en línea en Cataluña es un “oligopolio” que se encuentra dominado por Glovo, la compañía de Oscar Pierre. Según competencia, esta empresa dominaba tanto en cuota de mercado como en la facturación, lo que representa un “mercado altamente concentrado”, lo que podría desencadenar en “conductas que potencialmente podrían suponer riesgos para la competencia”.

Más concretamente, el estudio de la ACCO apunta que en octubre de 2023, Glovo gestionaba entre el 60 y el 80% de los pedidos realizados en los municipios con más de 60,000 habitantes, cuando se hicieron más de 1.65 millones de pedidos. Siguiendo a Glovo con cierta distancia se encuentra Uber Eats, entre un 0 y 20% de los pedidos, igual que Just Eat (entre 0 y 20%). Además, Glovo también dominaba en la facturación, con los mismos porcentajes. Esta facturación, que incluye el importe de la comida y del transporte, alcanzó los 42 millones.

El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre / ACN

Dominio en la actividad de reparto

En este sentido, la ACCO denuncia «potenciales conductas unilaterales» como las cláusulas de exclusividad en relación con la afiliación de los restaurantes a las plataformas o las cláusulas de paridad de precios que impiden a los restaurantes vender sus platos con precios inferiores directamente o a través de otras plataformas.

Desde Competencia destacan que en la actividad del reparto de comida hay dos mercados: el de la gestión de los pedidos en línea y el del servicio de comida preparada a domicilio. En el primero los restaurantes son los clientes y las plataformas compiten por ofrecer el servicio, mientras que en el del servicio de comida preparada a domicilio quienes solicitan son directamente los consumidores y los oferentes son las plataformas y los restaurantes -sea a través de las aplicaciones o directamente. En ambos casos, los mercados son un oligopolio en el que Glovo es el operador dominante, aunque en el de reparto lo es ligeramente menos.

Un rider de Glovo / EP

Otras acciones legales contra Glovo

Aparte de este informe de Competencia, en junio la Comisión Europea multó a Glovo con 329 millones de euros y a su empresa matriz, la alemana Delivery Hero, por formar un cártel en el sector de las entregas en línea. A raíz de una investigación, el ejecutivo comunitario determinó que las dos compañías compartieron información “sensible”, acordaron “no robarse trabajadores” y se repartieron mercados geográficos antes de su fusión en 2022.