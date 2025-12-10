Glovo, l’empresa de menjar a domicili nascuda a Barcelona, es troba de nou en el punt de mira. L’Agència Catalana de la Competència, ACCO, ha publicat un informe en el qual constata que el mercat del menjar preparat en línia a Catalunya és un “oligopoli” que es troba dominat per Glovo, la companyia d’Oscar Pierre. Segons competència, aquesta empresa dominava tant en quota de mercat com en la facturació, el que representa un “mercat altament concentrat”, el que podria desencadenar en “conductes que potencialment podrien suposar riscos per a la competència”.
Més concretament, l’estudi de l’ACCO apunta que l’octubre de 2023, Glovo gestionava entre el 60 i el 80% de les comandes fetes en els municipis amb més de 60.000 habitants, quan se’n van fer més d’1,65 milions de comandes. Seguint a Glovo amb certa distància es troba Uber Eats, entre un 0 i 20% de les comandes, igual que Just Eat (entre 0 i 20%). A més, Glovo també dominava en la facturació, amb els mateixos percentatges. Aquesta facturació, que inclou l’import del menjar i del transport, va assolir els 42 milions.
Domini en l’activitat de repartiment
En aquest sentit, l’ACCO denuncia “potencials conductes unilaterals” com les clàusules d’exclusivitat en relació amb l’afiliació dels restaurants a les plataformes o les clàusules de paritat de preus que impedeixen als restaurants vendre els seus plats amb preus inferiors directament o a través d’altres plataformes.
Des de Competència destaquen que en l’activitat del repartiment de menjar hi ha dos mercats: el de la gestió de les comandes en línia i el del servei de menjar preparat a domicili. En el primer els restaurants són els clients i les plataformes competeixen per oferir el servei, mentre en el del servei de menjar preparat a domicili qui demana són directament els consumidors i els oferents són les plataformes i els restaurants -sigui a través de les aplicacions o directament. En els dos casos, els mercats són un oligopoli en què Glovo és l’operador dominant, tot i que en el de repartiment ho és lleugerament menys.
Altres accions legals contra Glovo
A banda d’aquest informe de Competència, al juny la Comissió Europea va multar Glovo amb 329 milions d’euros i la seva empresa matriu, l’alemanya Delivery Hero, per formar un càrtel en el sector de les entregues en línia. Arran d’una investigació, l’executiu comunitari va determinar que les dues companyies van compartir informació “sensible”, van acordar “no robar-se treballadors” i es van repartir mercats geogràfics abans de la seva fusió el 2022.