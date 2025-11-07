Cellnex ha perdido 263 millones de euros en los nueve primeros meses del año, una cifra que supone un aumento del 87,8% de las pérdidas registradas hace un año, según el balance que la compañía ha emitido a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) este jueves por la tarde.

La facturación de la compañía de torres de telecomunicaciones aumentó un 5,7% hasta el tercer trimestre, ascendiendo hasta los 2.937 millones de euros.

A pesar de las pérdidas registradas, Cellnex repartirá entre sus accionistas 1.000 millones de euros hasta 2026, que se dividirán entre el reparto de dividendos y también la recompra de acciones.

Más concretamente, la empresa catalana repartirá los dividendos a cargo de la parte de la reserva de prima de emisión por importe de 500 millones de euros y también lanzará un programa de recompra de acciones por otros 500 millones.

El objetivo de este programa de recompra de acciones es “reducir el capital social de la sociedad mediante la amortización de las acciones”.

El CEO de Cellnex, Marco Patuano / ACN

Se mantienen los objetivos financieros

En cuanto al flujo de caja libre apalancado recurrente, este ha subido un 9,4% hasta los 1.300 millones de euros. Además, la compañía cerró estos tres primeros trimestres con un Ebitda de 2.436 millones de euros.

Al 30 de septiembre de 2025, la empresa contabiliza 111.064 emplazamientos operativos, 26.717 de los cuales en Francia, 22.687 en Italia, 17.447 en Polonia, 13.691 en el Reino Unido y 8.863 en España. También tiene 6.743 en Portugal, 5.636 en Suiza, 4.061 en los Países Bajos, 3.496 en Suecia y 1.723 en Dinamarca.

El CEO de la compañía, Marco Patuano, ha explicado que 2025 “se presenta como un año clave para Cellnex”, en el cual mantienen sus objetivos financieros. “Los sólidos resultados financieros y operativos nos permiten mantener nuestra promesa de aumentar la remuneración para el accionista”, ha añadido.