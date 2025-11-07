Cellnex ha perdut 263 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any, una xifra que suposa un augment del 87,8% de les pèrdues registrades fa un any, segons el balanç que la companyia ha emès a la Comissió Nacional de Mercats i Valors (CNMV) aquest dijous al vespre.
La facturació de la companyia de torres de telecomunicació va augmentar un 5,7% fins al tercer trimestre, escalant fins als 2.937 milions d’euros.
Tot i les pèrdues registrades, Cellnex repartirà entre els seus accionistes 1.000 milions d’euros fins al 2026, que es dividiran entre el repartiment de dividends i també la recompra d’accions.
Més concretament, l’empresa catalana repartirà els dividends a càrrec de la part de la reserva de prima d’emissió per import de 500 milions d’euros i també llançarà un programa de recompra d’accions per uns altres 500 milions.
L’objectiu d’aquest programa de recompra d’accions és “reduir el capital social de la societat mitjançant l’amortització de les accions”.
Es mantenen els objectius financers
Pel que fa al flux de caixa lliure palanquejat recurrent, aquest ha pujat un 9,4% fins als 1.300 milions d’euros. A més, la companyia va tancar aquests tres primers trimestres amb un Ebitda de 2.436 milions d’euros.
A 30 de setembre del 2025 l’empresa comptabilitza 111.064 emplaçaments operatius, 26.717 dels quals a França, 22.687 a Itàlia, 17.447 a Polònia, 13.691 al Regne Unit i 8.863 a Espanya. També en té 6.743 a Portugal, 5.636 a Suïssa, 4.061 als Països Baixos, 3.496 a Suècia i 1.723 a Dinamarca.
El CEO de la companyia, Marco Patuano, ha explicat que el 2025 “es presenta com un any clau per a Cellnex”, en el qual mantenen els seus objectius financers. “Els sòlids resultats financers i operatius ens permeten mantenir la nostra promesa d’augmentar la remuneració per a l’accionista”, ha afegit.