Cataluña sigue siendo territorio Toyota

Según la última actualización de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), Toyota acumula 44 meses consecutivos como la marca con más matriculaciones de turismos nuevos en Cataluña. La compañía japonesa ocupa ininterrumpidamente la primera posición del mercado catalán desde noviembre de 2022 y ha vuelto a liderar el ranking durante el primer semestre de 2026, con 7.839 vehículos matriculados entre el 1 de enero y el 30 de junio.

Toyota ha cerrado el semestre con 2.525 matriculaciones más que Volkswagen, que ocupa la segunda posición, con 5.314 unidades. Cabe destacar que los datos de la DGT diferencian las marcas automovilísticas, aunque pertenezcan a un mismo grupo. Por lo tanto, Volkswagen, Seat y Cupra aparecen separadas, por poner tres ejemplos, de la misma manera que Toyota «compite» con Lexus, marca que pertenece al grupo Toyota. Esta diferencia sitúa a la marca japonesa casi un 48% por encima de su perseguidor más inmediato y confirma la continuidad de un liderazgo que ya se extiende durante tres años y ocho meses.

El dominio de Toyota no se limita al conjunto de Cataluña. La compañía también encabeza las matriculaciones en cada una de las cuatro demarcaciones: 5.810 vehículos en Barcelona, 803 en Girona, 338 en Lleida y 888 en Tarragona. En total, concentra el 10,7% de las 73.241 matriculaciones incluidas en el ranking de marcas analizado.

Volkswagen, la segunda más vendida

Detrás de Toyota, las primeras posiciones del mercado catalán las ocupan Volkswagen, con 5.314 matriculaciones; Dacia, con 4.785; Seat, con 4.328; Renault, con 3.675; Kia, con 3.652; Cupra, con 3.038, y Hyundai, con 2.750. Renault y Kia protagonizan la disputa más ajustada de la parte alta de la clasificación, ya que solo 23 unidades separan las dos marcas.

El comportamiento territorial presenta diferencias significativas. En Barcelona, Toyota supera a Volkswagen en 1.501 unidades. En Girona, la segunda marca es Hyundai, con 666 matriculaciones, frente a las 803 de Toyota. En Lleida, el margen es más reducido: Toyota lidera con 338 vehículos, solo 28 más que Dacia, que suma 310. En Tarragona, la marca japonesa llega a las 888 unidades y mantiene una ventaja de 163 matriculaciones sobre Dacia, que acumula 725.

BYD ocupa la novena posición en Cataluña, con 2.660 matriculaciones, y es la marca de origen chino mejor situada. Aunque BYD entró en el mercado catalán a principios de 2023, no ha sido hasta hace pocos meses que se ha producido el auténtico desembarco de modelos chinos en el mercado europeo. En el ranking también aparecen otros fabricantes de origen chino, como MG, con 1.956 matriculaciones; Omoda, con 1.673, y Jaecoo, Leapmotor y XPENG. EBRO, la marca de origen catalán relanzada recientemente, se sitúa en la decimocuarta posición, con 2.200 matriculaciones y un crecimiento medio mensual del 12,03%.