Catalunya continua sent territori Toyota

Segons la darrera actualització de les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), Toyota acumula 44 mesos consecutius com la marca amb més matriculacions de turismes nous a Catalunya. La companyia japonesa ocupa ininterrompudament la primera posició del mercat català des del novembre de 2022 i ha tornat a liderar el rànquing durant el primer semestre de 2026, amb 7.839 vehicles matriculats entre l’1 de gener i el 30 de juny.
Toyota ha tancat el semestre amb 2.525 matriculacions més que Volkswagen, que ocupa la segona posició, amb 5.314 unitats. Cal remarcar que les dades de la DGT diferencien les marques automobilístiques, encara que pertanyin a un mateix grup. Per tant, Volkswagen, Seat i Cupra apareixen separades, per posar-ne tres exemples, de la mateixa manera que Toyota «competeix» amb Lexus, marca que pertany al grup Toyota. Aquesta diferència situa la marca japonesa gairebé un 48% per sobre del seu perseguidor més immediat i confirma la continuïtat d’un lideratge que ja s’estén durant tres anys i vuit mesos.
El domini de Toyota no es limita al conjunt de Catalunya. La companyia també encapçala les matriculacions a cadascuna de les quatre demarcacions: 5.810 vehicles a Barcelona, 803 a Girona, 338 a Lleida i 888 a Tarragona. En total, concentra el 10,7% de les 73.241 matriculacions incloses en el rànquing de marques analitzat.
Volkswagen, la segona més venuda
Per darrere de Toyota, les primeres posicions del mercat català les ocupen Volkswagen, amb 5.314 matriculacions; Dacia, amb 4.785; Seat, amb 4.328; Renault, amb 3.675; Kia, amb 3.652; Cupra, amb 3.038, i Hyundai, amb 2.750. Renault i Kia protagonitzen la disputa més ajustada de la part alta de la classificació, ja que només 23 unitats separen les dues marques.
El comportament territorial presenta diferències significatives. A Barcelona, Toyota supera Volkswagen en 1.501 unitats. A Girona, la segona marca és Hyundai, amb 666 matriculacions, davant de les 803 de Toyota. A Lleida, el marge és més reduït: Toyota lidera amb 338 vehicles, només 28 més que Dacia, que en suma 310. A Tarragona, la marca japonesa arriba a les 888 unitats i manté un avantatge de 163 matriculacions sobre Dacia, que n’acumula 725.
BYD ocupa la novena posició a Catalunya, amb 2.660 matriculacions, i és la marca d’origen xinès més ben situada. Tot i que BYD va entrar al mercat català a principis de 2023, no ha estat fins fa pocs mesos que s’ha produït l’autèntic desembarcament de models xinesos al mercat europeu. En el rànquing també hi apareixen altres fabricants d’origen xinès, com ara MG, amb 1.956 matriculacions; Omoda, amb 1.673, i Jaecoo, Leapmotor i XPENG. EBRO, la marca d’origen català rellançada recentment, se situa en la catorzena posició, amb 2.200 matriculacions i un creixement mitjà mensual del 12,03%.