El BOE, el Boletín Oficial del Estado, ha publicado este martes el calendario laboral del año 2026 donde se especifican los festivos que se celebrarán en Cataluña y qué puentes se podrán disfrutar. Como ocurre cada año, el BOE fija nueve festivos de carácter estatal, como Año Nuevo o Viernes Santo, a los que se suman cuatro festivos catalanes, como la Diada o San Esteban, y dos más cada ciudad.

Según el calendario laboral publicado por la Generalitat, el próximo año se tendrá la oportunidad de hacer cuatro fines de semana largos y tres puentes.

Estos son los festivos que se podrán disfrutar en 2026:

1 de enero: Año Nuevo. Jueves

6 de enero: Reyes. Martes

3 de abril: Viernes Santo. Viernes

6 de abril: Lunes de Pascua. Lunes

1 de mayo: Fiesta del Trabajo. Viernes

24 de junio: San Juan. Miércoles

15 de agosto: Asunción. Sábado

11 de septiembre: Diada Nacional de Cataluña. Viernes

12 de octubre: Día de la Hispanidad. Lunes

1 de noviembre: Todos los Santos. Domingo

6 de diciembre: Día de la Constitución. Domingo

8 de diciembre: Inmaculada. Martes

25 de diciembre: Navidad. Viernes

26 de diciembre: San Esteban. Sábado

Una camarera trabajando en una terraza de un bar de la plaza de la Font en Tarragona / ACN

Puentes y fines de semana largos

El año comenzará con la posibilidad de hacer dos puentes, ya que Año Nuevo es jueves, y además el día 6 de enero, el día de Reyes, es martes. Por otra parte, la Semana Santa comienza el 3 de abril y se extiende hasta el día 6, el Lunes de Pascua, sumando así cuatro días de descanso. El martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, también da la posibilidad de hacer un puente.

Entre los fines de semana largos que se podrán disfrutar se encuentra el del Día del Trabajo, el 1 de mayo, que en 2026 cae en viernes, igual que la Diada Nacional de Cataluña el 11 de septiembre. Por otro lado, el 12 de octubre, el día de la Hispanidad, es un lunes, lo que también permite alargar el fin de semana. Por último, el día de Navidad es en viernes, lo que también alargará el fin de semana.

Otros días festivos de 2026 son en sábado, como el 15 de agosto y San Esteban, o en domingo, como el día de la Constitución.