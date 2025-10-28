El BOE, el Butlletí Oficial de l’Estat, ha publicat aquest dimarts el calendari laboral de l’any 2026 on s’especifiquen els festius que es faran a Catalunya i quins ponts es podran gaudir. Com passa cada any, el BOE fixa nou festius de caràcter estatal, com Any Nou o Divendres Sant, al qual s’han de sumar quatre festius catalans, com la Diada o Sant Esteve, i dos més cada ciutat.
Segons el calendari laboral publicat per la Generalitat, l’any vinent es tindrà l’oportunitat de fer quatre caps de setmana llargs i tres ponts.
Aquests són els festius que es podran gaudir el 2026:
- 1 de gener: Cap d’Any. Dijous
- 6 de gener: Reis. Dimarts
- 3 d’abril: Divendres Sant. Divendres
- 6 d’abril: Dilluns de Pasqua. Dilluns
- 1 de maig: Festa del Treball. Divendres
- 24 de juny: Sant Joan. Dimecres
- 15 d’agost: Assumpció. Dissabte
- 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya. Divendres
- 12 d’octubre: Dia de la Hispanitat. Dilluns
- 1 de novembre: Tots Sants. Diumenge
- 6 de desembre: Dia de la Constitució. Diumenge
- 8 de desembre: Immaculada. Dimarts
- 25 de desembre: Nadal. Divendres
- 26 de desembre: Sant Esteve. Dissabte
Ponts i caps de setmana llargs
L’any començarà amb la possibilitat de fer dos ponts, ja que Cap d’Any és dijous, i a més el dia 6 de gener, el dia de Reis, és dimarts. Per altra banda, la Setmana Santa comença el 3 d’abril i s’allarga fins al dia 6, el Dilluns de Pasqua, sumant així quatre dies de descans. El dimarts 8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció, també dona la possibilitat de fer un pont
Entre els caps de setmana llargs que es podran gaudir es troba el del Dia del Treball, l’1 de maig, que el 2026 cau en divendres, igual que la Diada Nacional de Catalunya l’11 de setembre. Per altra banda, el 12 d’octubre, el dia de la Hispanitat, és un dilluns, el que també permet allargar el cap de setmana. Per últim, el dia de Nadal és en divendres, allargarà també el cap de setmana.
Altres dies festius del 2026 són en dissabte, com el 15 d’agost i Sant Esteve, o en diumenge, com el dia de la Constitució.