CaixaBank reconoce a Estephania Bonnett, de Playlab Films, con el ‘Premio Profesional Autónoma’ en Barcelona

CaixaBank ha concedido a Estephania Bonnett, de Playlab Films, el Premio a Profesional Autónoma en la Dirección Territorial de Barcelona. Con este galardón, la entidad reconoce la trayectoria de una trabajadora por cuenta propia que ha impulsado un proyecto en el sector de la producción cinematográfica. La convocatoria, que celebra este año su sexta edición, está dirigida a profesionales autónomas de cualquier sector de actividad, con residencia fiscal en España y una trayectoria mínima de dos años al frente de su proyecto.

Estephania Bonnett cuenta con más de quince años de trayectoria internacional en la producción cinematográfica y está al frente de Playlab Films, una iniciativa con sede en Barcelona dedicada a la producción de largometrajes y series de ficción y documental con vocación internacional, y al desarrollo de talento de la mano de maestros del cine como Abbas Kiarostami, Werner Herzog, Apichatpong Weerasethakul, Pedro Costa, Paolo Sorrentino y, ahora, Asghar Farhadi. Su proyecto destaca por producciones como Memories of a Burning Body, nominada al Goya a la mejor película iberoamericana y al Premio Forqué a la mejor película latinoamericana, además de Premio del Público en la Berlinale 2024 y candidata de Costa Rica a los Oscars; Baracoa, estrenada en la Berlinale y ganadora de la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga; y más de 400 cortometrajes presentes en festivales internacionales, algunos de ellos galardonados en certámenes como el Festival de Venecia. A través de esta iniciativa, CaixaBank pone en valor la importancia de ofrecer apoyo e impulsar el talento femenino, destacando a aquellas profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio.

Con este reconocimiento, Estephania Bonnett se sitúa entre las 11 ganadoras territoriales de esta edición, de las cuales saldrán cinco finalistas de la sexta edición del Premio a Profesional Autónoma nacional. La ganadora nacional recibirá una dotación económica de 6.000 euros destinada a formación empresarial y personal, un diploma acreditativo y difusión a través de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Asimismo, una de las premiadas a escala territorial podrá acceder a formación especializada de la escuela de negocios digital Founderz.

En la pasada edición, la ganadora nacional fue Ángela Jordana, CEO de WHI-Institute, un proyecto ubicado en Barcelona y especializado en el modelo científico de la salutogénesis y en el desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental mediante tecnología avanzada y gamificación.

El jurado, compuesto por representantes de CaixaBank y perfiles externos vinculados al tejido empresarial, el emprendimiento y el trabajo autónomo, han valorado aspectos como la trayectoria profesional, el grado de desarrollo del negocio, la innovación y la contribución al entorno, así como la creación de empleo y el compromiso con la sostenibilidad.

«Las profesionales autónomas ejercen un papel esencial en la dinamización económica y social de los territorios, impulsando proyectos cercanos, innovadores y con capacidad para generar nuevas oportunidades. Por eso, desde CaixaBank queremos acompañarlas y dar visibilidad a su talento», ha destacado Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank en Barcelona.

El compromiso de CaixaBank con la igualdad

El Premio a Profesional Autónoma se enmarca en Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI… Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino. Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio a Profesional Autónoma); innovación y educación (Premios WONNOW a la excelencia académica en mujeres en el ámbito STEM); deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto); entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap); y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

Gracias a este compromiso, la entidad ha conseguido el galardón como «Mejor Banco en Diversidad en Inclusión en Europa» de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente.