CaixaBank ha concedido a Montserrat Navarro Núñez, fundadora de HERBIVORE, el Premio A Profesional Autónoma en Cataluña. Con este galardón, la entidad reconoce la trayectoria de una profesional por cuenta propia que ha impulsado un proyecto innovador en el ámbito de la alimentación saludable, vegetal y fermentada. La convocatoria, que celebra este año su sexta edición, está dirigida a profesionales autónomas de cualquier sector de actividad, con residencia fiscal en España y una trayectoria mínima de dos años al frente de su proyecto.

Montserrat Navarro cuenta con más de 20 años de experiencia como enfermera de Atención Primaria y una amplia trayectoria en nutrición, educación sanitaria y promoción de hábitos saludables. En 2018 fundó HERBIVORE, después de dos años de investigación y desarrollo, con la voluntad de contribuir a mejorar la salud de las personas a través de una alimentación vegetal viva, ecológica y libre de tóxicos. El proyecto elabora artesanalmente alimentos fermentados sin pasteurizar, ricos en probióticos, e integra obrador, tienda, cafetería y escuela de formación en Reus.

HERBIVORE distribuye sus productos a través de la tienda física, el canal online y establecimientos y restaurantes de la península y las Islas Baleares. La iniciativa destaca por un modelo de producción de proximidad y circular, con ingredientes ecológicos, envases retornables, embalaje libre de plástico y aprovechamiento de excedentes vegetales. Además, cuenta con la acreditación de la Asociación de Celíacos de Cataluña como establecimiento sin gluten y su cafetería ha sido reconocida con un Solete de la Guía Repsol.

A través de esta iniciativa, CaixaBank pone en valor la importancia de ofrecer apoyo e impulsar el talento femenino, destacando a aquellas profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio.

Con este reconocimiento, Montserrat Navarro se sitúa entre las 11 ganadoras territoriales de esta edición, de las cuales saldrán cinco finalistas de la sexta edición del Premio A Profesional Autónoma nacional. La ganadora nacional recibirá una dotación económica de 6.000 euros destinada a formación empresarial y personal, un diploma acreditativo y difusión a través de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Asimismo, una de las premiadas a escala territorial podrá acceder a formación especializada de la escuela de negocios digital Founderz.

En la pasada edición, la ganadora nacional fue Ángela Jordana, CEO de WHI-Institute, un proyecto ubicado en Barcelona y especializado en el modelo científico de la salutogénesis y en el desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental mediante tecnología avanzada y gamificación.

Montserrat Navarro se sitúa entre las 11 ganadoras territoriales de esta edición CAIXABANK

El jurado, compuesto por representantes de CaixaBank y perfiles externos vinculados al tejido empresarial, el emprendimiento y el trabajo autónomo, han valorado aspectos como la trayectoria profesional, el grado de desarrollo del negocio, la innovación y la contribución al entorno, así como la creación de empleo y el compromiso con la sostenibilidad.

Las profesionales autónomas desempeñan un papel esencial en la dinamización económica y social de los territorios. Montserrat Navarro es un ejemplo por haber convertido su experiencia en el ámbito sanitario en un proyecto que une innovación, alimentación saludable, sostenibilidad y compromiso con la comunidad”, ha destacado Josep Maria González, director territorial de CaixaBank en Cataluña.

El compromiso de CaixaBank con la igualdad

El Premio A Profesional Autónoma se enmarca en Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI… Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino. Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma); innovación y educación (Premios WONNOW a la excelencia académica en mujeres en el ámbito STEM); deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto); entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap); y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

Gracias a este compromiso, la entidad ha conseguido el galardón como «Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa» de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) otorgado por el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente.