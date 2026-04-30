Uno de los principales bancos de Cataluña como es CaixaBank, ha disfrutado de un primer trimestre de récord este 2026 con un beneficio neto de 1572 millones de euros. La cifra supone un aumento del 7% del beneficio neto de la entidad bancaria respecto al 2025, cuando sumó un total de 1.470 millones de euros. Según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CaixaBank ha sobrevivido a los impactos de la guerra en Irán y el volumen de negocio se ha situado en los 1,1 billones de euros, un 6,6% más.

El primer trimestre de 2026 ha sido de récord para CaixaBank, con unas ganancias que suben un 5,2% respecto a los 1.494 millones de los últimos tres meses de 2025, mientras que los niveles de rentabilidad de la entidad bancaria se han situado en el 17,6%, con una ratio de eficiencia del 39,6%. El margen de intereses de la empresa se ha situado en los 2.662 millones, un aumento del 0,6%, y unos ingresos totales de 4.127 millones (+2,9%); mientras que los gastos y amortizaciones han subido un 4,6% hasta los 1.652 millones, un hecho que ha llevado a situar el margen de explotación en los 2.475 millones (+1,8%).

Según explica CaixaBank en su informe de resultados, este primer trimestre ha contabilizado 152 millones de euros en concepto del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por encima de los 148 millones de hace un año. En el detalle de los ingresos, CaixaBank obtiene 1.374 millones en servicios, un 7,5% más. En concreto, la gestión patrimonial sube un 9,5%, los seguros de protección un 13,5% y comisiones bancarias un 2%, aunque en este último caso el incremento se debe a la actividad mayorista, ya que las recurrentes bajan un 1,8% por el efecto de los programas de fidelización de clientes.

Los ingresos de la cartera de participadas suben un 3% interanual, hasta los 128 millones de euros. En concreto, los ingresos por dividendos disminuyen un 7,7% y se sitúan en los 49 millones, mientras que los resultados atribuidos a entidades participadas se incrementan un 10,9% y llegan a los 79 millones. Los recursos de clientes han disfrutado de un incremento del 6,3%, mientras que el ahorro a la vista y los pasivos por contratos han subido un 6,1% y 7,8%, respectivamente.

Por otra parte, los activos bajo gestión de CaixaBank también aprovechan la ola de subida y aumentan un 10,1%, mientras que el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAV subió un 11,8% y los planes de pensiones un 5,2%.

Imagen de archivo de la sede de CaixaBank / ACN

CaixaBank esquiva la inestabilidad mundial

Según ha destacado el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en declaraciones recogidas por Europa Press, la entidad bancaria ha sobrevivido a la incertidumbre provocada por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz manteniendo «altos niveles de actividad», y destaca que los resultados de CaixaBank estuvieron impulsados por la actividad comercial y el crecimiento de los ingresos por servicios.

Según Gortázar, la entidad bancaria afronta la situación económica y geopolítica «con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia».