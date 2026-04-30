Un dels principals bancs de Catalunya com és CaixaBank, ha gaudit d’un primer trimestre de rècord aquest 2026 amb un benefici net de 1572 milions d’euros. La xifra suposa un augment del 7% del benefici net de l’entitat bancària respecte del 2025, quan va sumar un total de 1.470 milions d’euros. Segons les dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, CaixaBank ha sobreviscut als impactes de la guerra a l’Iran i el volum de negoci s’ha situat en els 1,1 bilions d’euros, un 6,6% més.
El primer trimestre de 2026 ha estat de rècord per CaixaBank, amb uns guanys que pugen un 5,2% respecte als 1.494 milions dels últims tres mesos de 2025, mentre que els nivells de rendibilitat de l’entitat bancària s’han situat en el 17,6%, amb una ràtio d’eficiència del 39,6%. El marge d’interessos de l’empresa s’ha situat en els 2.662 milions, un augment del 0,6%, i uns ingressos totals de 4.127 milions (+2,9%); mentre que les despeses i amortitzacions han pujat un 4,6% fins als 1.652 milions, un fet que ha portat a situar en el marge d’explotació en els 2.475 milions (+1,8%).
Segons explica CaixaBank en el seu informe de resultats, aquest primer trimestre ha comptabilitzat 152 milions d’euros en concepte de l’impost sobre el marge d’interessos i comissions (IMIC), per sobre dels 148 milions de fa un any. En el detall dels ingressos, CaixaBank obté 1.374 milions en serveis, un 7,5% més. En concret, la gestió patrimonial puja un 9,5%, les assegurances de protecció un 13,5% i comissions bancàries un 2%, malgrat que en aquest últim cas l’increment es deu a l’activitat majorista, ja que les recurrents baixen un 1,8% per l’efecte dels programes de fidelització de clients.
Els ingressos de la cartera de participades pugen un 3% interanual, fins als 128 milions d’euros. En concret, els ingressos per dividends disminueixen un 7,7% i se situen en els 49 milions, mentre que els resultats atribuïts a entitats participades s’incrementen un 10,9% i arriben als 79 milions. Els recursos de clients han gaudit d’una crescuda del 6,3%, mentre que l’estalvi a la vista i els passius per contractes han pujat un 6,1% i 7,8%, respectivament.
Per altra banda, els actius sota gestió de CaixaBank també aprofiten l’onada de pujada i augmenten un 10,1%, mentre que el patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SICAV va pujar un 11,8% i els plans de pensions un 5,2%.
Caixabank esquiva la inestabilitat mundial
Segons ha destacat el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, en declaracions recollides per Europa Press, l’entitat bancària ha sobreviscut a la incertesa provocada per la guerra a l’Orient Mitjà i el tancament de l’estret d’Ormuz mantenint “alts nivells d’activitat”, i destaca que els resultats de CaixaBank van estar impulsats per l’activitat comercial i el creixement dels ingressos per serveis.
Segons Gortázar, l’entitat bancària afronta la situació econòmica i geopolítica “amb confiança, des d’una posició financera sòlida i amb la voluntat de fer costat a una economia espanyola que està mostrant una notable capacitat de resistència”.