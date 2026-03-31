L’euríbor sube en marzo y encarece las hipotecas variables

Los estragos de las cinco semanas de guerra en Irán comienzan a notarse más allá del mercado energético. El euríbor, el índice de referencia para los intereses de las hipotecas europeas, se ha disparado durante marzo: a falta de confirmar el dato de este martes, el último del mes, la media del objetivo hipotecario ha superado el 2,55%, más de tres décimas por encima de la de febrero. Observando el dato diario, el incremento es aún más agudo, de siete décimas a finales de mes (2,93%) respecto de las últimas jornadas de febrero (2,2%). Buena parte de la tendencia se explica como respuesta a una posible subida de tipos de interés, que ya ha dejado entrever el Banco Central Europeo -sin consenso económico- como arma para combatir la inflación petrolera acumulada a raíz del conflicto en Oriente Medio.

Por primera vez en más de dos años, la evolución del euríbor amenaza los bolsillos de los catalanes con hipotecas a tipo variable. Las cuotas de los compradores con este tipo de préstamos dependen de la variación interanual del índice. Es decir, las mensualidades suben si el euríbor está más alto, en el momento de las revisiones anuales, que en el mismo punto del año anterior. Después de dos años de retrocesos año a año, con la referencia contenida por las rebajas de tipos de interés del BCE, este mes de marzo ha sido el primero en que el tipo ha crecido en comparación con marzo de 2025. En concreto, se ha expandido tres décimas respecto del primer trimestre del año pasado.

Imagen de archivo de varios edificios de viviendas en Barcelona / David Zorrakino – Europa Press

180 euros más

El beneficiario de una hipoteca media a 30 años, que ha alcanzado al inicio de 2026 los 160.000 euros a un tipo de euríbor+1%, verá cómo su gasto mensual crece ligeramente, en unos 15,5 euros por cuota, según cálculos realizados por la agencia Europa Press. En caso de confirmarse este alza, cada hipotecado deberá abonar cerca de 180 euros más al año por la compra de su domicilio, a la espera de nuevos movimientos en la política monetaria de los 27. La tendencia alcista, sin embargo, revela que el mercado financiero ya asume nuevas subidas de tipos. El euríbor, cabe recordar, es el interés al que los bancos se prestan dinero entre ellos. Es decir, está muy vinculado al sentimiento que las entidades crediticias tengan sobre el estado de las finanzas europeas.

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