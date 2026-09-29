La economía catalana ha dejado de confiar su suerte a la terraza, el plato combinado y la chancla. Aunque la narrativa oficial y el debate político continúan estancados en si el turismo bate o no su enésimo récord de visitantes, las cifras reales describen una realidad muy diferente: el verdadero motor que hoy impulsa el PIB catalán no lleva delantal ni habla idiomas en la barra de un bar, sino que se encuentra en las oficinas de consultoría, los laboratorios de datos, los bufetes de abogados y las plataformas logísticas.

El cambio de piel no es una hipótesis teórica, sino una certeza numérica. Los datos económicos territoriales más recientes, del Anuario Económico Comarcal del BBVA, lo certifican con una cifra inapelable: desde 2019, mientras el modelo turístico da señales evidentes de haber tocado techo, el valor añadido de los servicios privados a empresas acumula un crecimiento salvaje del +25,6%. Solo durante el último ejercicio de 2025, el informe del BBVA señala que esta rama de actividad avanzada se disparó un 4,7%, casi dos puntos por encima de la media del conjunto del sector servicios (3,1%) y muy por encima del avance global del PIB catalán.

El techo del modelo turístico y la nueva realidad del consumo

Este sorpasso silencioso se explica en primer lugar por el agotamiento físico y económico de la monocultura del visitante. La llegada de turistas extranjeros se ha estabilizado en una meseta de unos 28 millones de personas, mientras que las pernoctaciones hoteleras apenas rasgaron un exiguo 0,4% de crecimiento en 2025. La capacidad de atracción del modelo de ocio tradicional parece haber alcanzado su límite de absorción territorial y social.

Una parada del Bus Turístico de Barcelona JORDI PLAY

En paralelo, el comercio y la restauración han conseguido mantenerse, pero lo han hecho sostenidos casi en exclusiva por la demanda interna (+4,1%). Este consumo privado (+3,9%) ha venido dopado directamente por un fuerte choque demográfico: Cataluña ha sumado 440.000 nuevos residentes desde el año 2023, la inmensa mayoría nacidos en el extranjero. Ahora bien, el límite de este esquema es inexorable: un bar puede llenar las mesas dos veces por noche, pero no puede multiplicar su productividad de la noche a la mañana ni pagar los sueldos que exige el costo de vida actual. La restauración mantiene el empleo de volumen, pero no genera el salto cualitativo que requiere la transformación del PIB, concluye el análisis que hace el BBVA en su anuario.

La industria como gran palanca del sector B2B

El verdadero catalizador de esta mutación de servicios no se encuentra en la calle, sino en las naves industriales. La industria catalana, acosada por la necesidad de acelerar la transición energética, la digitalización, la ciberseguridad y la automatización de sus cadenas de suministro, se ha visto abocada a contratar de manera masiva servicios externos altamente especializados. Ya no se trata solo de subcontratar la limpieza o la seguridad física, sino de integrar inteligencia de negocio, auditorías de descarbonización, gestión de datos en la nube y optimización logística compleja. Esta simbiosis Business to Business (B2B) ha convertido los despachos profesionales en una extensión indispensable de las líneas de montaje. Sin el apoyo de esta red de servicios avanzados, la industria no habría podido resistir el ralentizamiento de la demanda europea.

Un mapa territorial a dos velocidades

Ahora bien, esta eclosión de la consultoría y los servicios corporativos dibuja un mapa socioeconómico catalán profundamente desigual. La concentración de estas actividades de alto valor añadido ha creado un eje de prosperidad muy claro que discurre desde las comarcas gerundenses hasta la Cataluña Central y el área metropolitana. Mientras el Barcelonès actúa como gran imán y sede central (con un crecimiento acumulado del 14,5% desde 2019), el fenómeno se ha aprendido con fuerza en comarcas de tradición industrial que han sabido hibridar fabricación y servicios, como el Gironès (+17,1%), la Garrotxa (+17,0%), el Bages (+14,7%) u Osona (+14,3%). Estas zonas, apunta el BBVA, crecen muy por encima de la media catalana gracias a la flexibilidad de su tejido empresarial.

En el extremo opuesto, el modelo muestra su cara más amarga. Comarcas fuertemente dependientes de la producción energética tradicional o del sector primario continúan hundidas en cifras negativas respecto a los niveles pre-pandemia, como la Terra Alta (-29,6%) o la Ribera d’Ebre (-23,1%), dejando las Terres de l’Ebre en un global un 3,2% por debajo de 2019. Ni siquiera el dinamismo puntual del Pla de Lleida en 2025 (+3,7%), empujado por la recuperación de la producción agraria (+13,6%) y la construcción (+7,6%), consigue borrar la brecha estructural de un territorio donde los servicios avanzados apenas tienen presencia.

Un camarero en un restaurante barcelonés / EP

La paradoja laboral: más empleos, menos absorción inmigrante

Esta metamorfosis del modelo hacia actividades corporativas tiene un impacto directo en la naturaleza del mercado laboral. A diferencia de los empleos estacionales, mal pagados y volátiles vinculados a las campañas de verano o de Navidad en la hostelería, los servicios a empresas exigen calificación técnica, retienen talento y se traducen en contratos indefinidos con retribuciones más elevadas. No obstante, 2025 ha dejado al descubierto un punto de inflexión crítico en la ecuación laboral. De los 88.000 nuevos ocupados creados en el último año, solo la mitad eran trabajadores nacidos en el extranjero, una proporción drásticamente inferior a la de los ejercicios anteriores.

Este freno en la capacidad de absorción de la población inmigrante indica que el mercado laboral comienza a exigir perfiles diferentes de los que absorbía el boom del consumo y la hostelería. Si la nueva economía no encuentra la calificación que busca, el ritmo de crecimiento del empleo se puede ver gravemente comprometido.

Tensiones en el mercado de la vivienda y la amenaza exterior

La estabilización de este nuevo modelo de alto valor añadido choca frontalmente con dos grandes piedras en el zapato: el problema de la vivienda y el contexto geopolítico. Por un lado, la atracción de talento y el crecimiento demográfico han disparado la demanda residencial. Las transacciones de vivienda han crecido un 7,8% y la concesión de hipotecas se ha elevado de 73.000 a 87.000 operaciones. No obstante, la creación de obra nueva está completamente paralizada en apenas 16.000 viviendas iniciadas al año (-0,1%). Esta escasez de la oferta amenaza con colapsar la movilidad laboral y encarecer el costo de vida hasta expulsar al mismo talento que la nueva economía necesita.

Encabezado de una concentración por el derecho a la vivienda / ACN

Por otro lado, la fortaleza de los servicios a empresas y el consumo interno ha sido el escudo que ha permitido a Cataluña registrar un crecimiento del PIB del 3,1% en 2025, desmarcándose claramente del estancamiento que padece el corazón de Europa. Sin embargo, el sector exterior catalán ha sufrido un desgaste manifiesto (-0,8 puntos porcentuales de contribución) debido a la parálisis alemana y la debilidad de la Eurozona, a la que se añade la incertidumbre de los nuevos aranceles norteamericanos.

De la «terraza de Europa» al nodo corporativo

Cataluña está dando los pasos decisivos para dejar de ser vista como el simple balneario o la terraza de verano del norte de Europa para erigirse en un centro logístico, tecnológico y de servicios corporativos para todo el sur del continente. El crecimiento del 25,6% en servicios a empresas demuestra que la transición ya está en marcha. El gran reto para las administraciones y las universidades en los próximos años ya no será contar cuántos millones de turistas aterrizan en El Prat, sino si el país será capaz de formar, atraer y alojar el talento técnico que esta nueva arquitectura económica exige antes de que se agoten las reservas.