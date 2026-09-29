L’economia catalana ha deixat de confiar la seva sort a la terrassa, el plat combinat i la xancleta. Tot i que la narrativa oficial i el debat polític continuen encallats en si el turisme bat o no el seu enèsim rècord de visitants, les xifres reals descriuen una realitat molt diferent: el vertader motor que avui empeny el PIB català no porta davantal ni parla idiomes a la barra d’un bar, sinó que es troba a les oficines de consultoria, els laboratoris de dades, els bufets d’advocats i les plataformes logístiques.
El canvi de pell no és una hipòtesi teòrica, sinó una certesa numèrica. Les dades econòmiques territorials més recents, de l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, ho certificen amb una xifra inapel·lable: des del 2019, mentre el model turístic dona senyals evidents d’haver tocat sostre, el valor afegit dels serveis privats a empreses acumula un creixement salvatge del +25,6%. Només durant el darrer exercici del 2025, l’informe del BBVA assenyala que aquesta branca d’activitat avançada es va disparar un 4,7%, gairebé dos punts per sobre de la mitjana del conjunt del sector serveis (3,1%) i molt per sobre de l’avanç global del PIB català.
El sostre del model turístic i la nova realitat del consum
Aquest sorpasso silenciós s’explica en primer lloc per l’esgotament físic i econòmic de la monocultura del visitant. L’arribada de turistes estrangers s’ha estabilitzat en un altiplà d’uns 28 milions de persones, mentre que les pernoctacions hoteleres amb prou feines van esgarrapar un exigu 0,4% de creixement el 2025. La capacitat d’atracció del model d’oci tradicional sembla haver assolit el seu límit d’absorció territorial i social.
En paral·lel, el comerç i la restauració han aconseguit mantenir-se, però ho han fet sostinguts gairebé en exclusiva per la demanda interna (+4,1%). Aquest consum privat (+3,9%) ha vingut dopat directament per un fort xoc demogràfic: Catalunya ha sumat 440.000 nous residents des de l’any 2023, la immensa majoria nascuts a l’estranger. Ara bé, el límit d’aquest esquema és inexorable: un bar pot omplir les taules dues vegades per nit, però no pot multiplicar la seva productivitat de la nit al dia ni pagar els sous que exigeix el cost de la vida actual. La restauració manté l’ocupació de volum, però no genera el salt qualitatiu que requereix la transformació del PIB, conclou l’anàlisi que fa el BBVA en el seu anuari.
La indústria com a gran palanca del sector B2B
El veritable catalitzador d’aquesta mutació de serveis no es troba al carrer, sinó a les naus industrials. La indústria catalana, assetjada per la necessitat d’accelerar la transició energètica, la digitalització, la ciberseguretat i la automatització de les seves cadenes de subministrament, s’ha vist abocada a contractar de manera massiva serveis externs altament especialitzats. Ja no es tracta només de subcontractar la neteja o la seguretat física, sinó d’integrar intel·ligència de negoci, auditories de descarbonització, gestió de dades al núvol i optimització logística complexa. Aquesta simbiosi Business to Business (B2B) ha convertit els despatxos professionals en una extensió indispensable de les línies de muntatge. Sense el suport d’aquesta xarxa de serveis avançats, la indústria no hauria pogut resistir l’alentiment de la demanda europea.
Un mapa territorial a dues velocitats
Ara bé, aquesta eclosió de la consultoria i els serveis corporatius dibuixa un mapa socioeconòmic català profundament desigual. La concentració d’aquestes activitats d’alt valor afegit ha creat un eix de prosperitat molt clar que discorre des de les comarques gironines fins a la Catalunya Central i l’àrea metropolitana. Mentre el Barcelonès actua com a gran imant i seu central (amb un creixement acumulat del 14,5% des del 2019), el fenomen s’ha après amb força a comarques de tradició industrial que han sabut hibridar fabricació i serveis, com el Gironès (+17,1%), la Garrotxa (+17,0%), el Bages (+14,7%) o Osona (+14,3%). Aquestes zones, apunta el BBVA, creixen molt per sobre de la mitjana catalana gràcies a la flexibilitat del seu teixit empresarial.
En l’extrem oposat, el model mostra la seva cara més amarga. Comarques fortament dependents de la producció energètica tradicional o del sector primari continuen enfonsades en xifres negatives respecte als nivells pre-pandèmia, com la Terra Alta (-29,6%) o la Ribera d’Ebre (-23,1%), deixant les Terres de l’Ebre en un global un 3,2% per sota del 2019. Ni tan sols el dinamisme puntual del Pla de Lleida el 2025 (+3,7%), empentat per la recuperació de la producció agrària (+13,6%) i la construcció (+7,6%), no aconsegueix esborrar la bretxa estructural d’un territori on els serveis avançats amb prou feines tenen presència.
La paradoxa laboral: més llocs de feina, menys absorció immigrant
Aquesta metamorfosi del model cap a activitats corporatives té un impacte directe en la naturalesa del mercat de treball. A diferència dels llocs de feina estacionals, mal pagats i volàtils vinculats a les campanyes d’estiu o de Nadal en l’hostaleria, els serveis a empreses exigeixen qualificació tècnica, retenen talent i es tradueixen en contractes indefinits amb retribucions més elevades. Això no obstant, el 2025 ha deixat al descobert un punt d’inflexió crític en l’equació laboral. Dels 88.000 nous ocupats creats en el darrer any, només la meitat eren treballadors nascuts a l’estranger, una proporció dràsticament inferior a la dels exercicis anteriors.
Aquest fre en la capacitat d’absorció de la població immigrant indica que el mercat de treball comença a exigir perfils diferents dels que absorbia el boom del consum i l’hostaleria. Si la nova economia no troba la qualificació que busca, el ritme de creixement de l’ocupació es pot veure greument compromès.
Tensions al mercat de l’habitatge i l’amenaça exterior
L’estabilització d’aquest nou model d’alt valor afegit xoca frontalment amb dues grans pedres a la sabata: el problema de l’habitatge i el context geopolític. Per una banda, l’atracció de talent i el creixement demogràfic han disparat la demanda residencial. Les transaccions d’habitatge han crescut un 7,8% i la concessió d’hipoteques s’ha elevat de 73.000 a 87.000 operacions. No obstant això, la creació d’obra nova està completament paralitzada en tot just 16.000 habitatges iniciats al any (-0,1%). Aquesta escassetat de l’oferta amenaça de col·lapsar la mobilitat laboral i encarir el cost de vida fins a expulsar el mateix talent que la nova economia necessita.
Per l’altra, la fortalesa dels serveis a empreses i el consum intern ha estat l’escut que ha permès a Catalunya registrar un creixement del PIB del 3,1% el 2025, desmarcant-se clarament de l’estancament que pateix el cor d’Europa. Tanmateix, el sector exterior català ha patit un desgast manifest (-0,8 punts percentuals de contribució) a causa de la paràlisi alemanya i la feblesa de l’Eurozona, a la qual s’afegeix la incertesa dels nous aranzels nord-americans.
De la “terrassa d’Europa” al node corporatiu
Catalunya està fent els passos decisius per deixar de ser vista com el simple balneari o la terrassa d’estiu del nord d’Europa per erigir-se en un centre logístic, tecnològic i de serveis corporatius per a tot el sud del continent. El creixement del 25,6% en serveis a empreses demostra que la transició ja està en marxa. El gran repte per a les administracions i les universitats en els pròxims anys ja no serà comptar quants milions de turistes aterren a El Prat, sinó si el país serà capaç de formar, atreure i allotjar el talent tècnic que aquesta nova arquitectura econòmica exigeix abans no s’esgotin les reserves.