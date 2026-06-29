La Unión Europea aplicará desde este miércoles una tasa de tres euros a los paquetes con un valor inferior a 150 euros enviados desde países fuera del bloque comunitario. La medida afectará principalmente a las empresas chinas Shein y Temu, y busca responder a la «competencia desleal» que denuncian los vendedores europeos. Fuentes comunitarias defienden que la decisión no se ha diseñado para ir en contra de ningún país en concreto: «El objetivo es defender a nuestros consumidores y el mercado único». La UE procesa unos 16 millones de paquetes de esta categoría al día, que representan el 97% de los envíos, pero solo el 2% del valor total.

La medida forma parte de una futura reforma integral de los controles de aduanas para adaptarlos al mercado mundial de comercio en línea. La idea es tener un sistema con un mejor control, más justo y con más protección para los consumidores. La UE implementará el impuesto de tres euros de manera temporal durante unos años para poder dar respuesta a la «gran carga» de trabajo en las aduanas. Fuentes comunitarias aseguran que actualmente el control de los paquetes es «extremadamente difícil, si no imposible».

Imagen de archivo del logo de la plataforma china Shein / Flickr

Los paquetes de países europeos, tasa de 50 céntimos

De acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, el cargo se aplicaría a paquetes con un valor inferior a 150 euros importados directamente por consumidores europeos. Por su parte, aquellos productos que se envíen directamente a almacenes de la UE enfrentarían una tasa inferior, de 50 céntimos. El impuesto se aplica por artículo y se podrá aplicar más de una vez a cada paquete si el paquete contiene más de un artículo.

Desde la Comisión Europea defienden que la tasa no está diseñada para ir en contra de ninguna plataforma, y consideran que «no debería ser una sorpresa porque es un debate global». Desde el verano pasado, los Estados Unidos tienen un impuesto similar en vigor, mientras que el Reino Unido lo está preparando.