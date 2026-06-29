La Unió Europea aplicarà des d’aquest dimecres una taxa de tres euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses Shein i Temu, i busca donar resposta a la “competència deslleial” que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries defensen que la decisió no s’ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret: “L’objectiu és defensar els nostres consumidors i el mercat únic”. La UE processa uns 16 milions de paquets d’aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total.
La mesura forma part d’una futura reforma integral dels controls de duanes per tal d’adaptar-los al mercat mundial de comerç en línia. La idea és tenir un sistema amb un millor control, més just i amb més protecció pels consumidors. La UE implementarà l’impost de tres euros de manera temporal durant uns anys per poder donar resposta a la “gran càrrega” de treball a les duanes. Fonts comunitàries asseguren que actualment el control dels paquets és “extremadament difícil, si no impossible”.
Els paquets de països europeus, taxa de 50 cèntims
D’acord amb la proposta de la Comissió Europea, el càrrec s’aplicaria a paquets amb un valor inferior a 150 euros importats directament per consumidors europeus. Per la seva banda, aquells productes que s’enviïn directament a magatzems de la UE afrontarien una taxa inferior, de 50 cèntims. L’impost s’aplica per article i es podrà aplicar més d’una vegada a cada paquet si el paquet conté més d’un article.
Des de la Comissió Europea defensen que la taxa no està dissenyada per anar en contra de cap plataforma, i consideren que “no hauria de ser una sorpresa perquè és un debat global”. Des de l’estiu passat, els Estats Units tenen un impost semblant en vigor, mentre que el Regne Unit l’està preparant.