Telefónica dispara el benefici el segon trimestre fins als 462 milions

Telefónica ha guanyat 462 milions d’euros durant el segon trimestre de l’any, un 44,5% més que durant el mateix període del 2022. La tendència positiva acumulada entre l’abril i el juny, però, no ha aconseguit remuntar els “efectes extraordinaris” que van reduir el seu resultat net un 58% durant els tres primers mesos de l’any. Així, en l’acumulat del semestre, els guanys són de 760 milions d’euros, un 25,9% menys que en els primers sis mesos del 2022, quan el seu balanç es va elevar fins als 1.026 milions.

Els ingressos, segons ha comunicat la multinacional a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, han estat similars als del segon trimestre del 2022: la facturació s’ha quedat en els 10.133 milions d’euros, un 0,9% més que ara fa un any, quan Telefónica va ingressar 10.40 milions. L’acumulat semestral sí que ha estat superior a la facturació dels sis primers mesos del 2022: la xifra de negoci entre el gener i el juny s’ha elevat fins als 20.178 milions d’euros, un modest creixement del 3,7% si es compara amb la primera meitat del curs passat.

L’Estat espanyol es manté com el principal mercat de la companyia, amb un 27% de la seva activitat de negoci, seguit del Brasil, que ja abasta el 20% de la facturació total. Els ingressos procedents d’Hispanoamèrica suposen un 19% del conjunt del semestre, mentre que mercats més propers com Alemanya o el Regne Unit es queden en el 18% i el 13% respectivament.

El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete / Alejandro Martínez Vélez – Europa Press

Millor 2023

El repunt de la facturació i el benefici durant el segon trimestre de l’any ha “accelerat el compliment dels objectius” de Telefònica per al 2023. D’aquesta manera, segons el president José María Álvarez-Pallete, el balanç trimestral “permet millorar el guidance i renovar l’ambició” en relació a l’exercici 2023. Així, eleva les previsions de creixement orgànic dels ingressos a final de curs en un 4%, amb un salt de la ràtio d’inversions fins al 14%. El president de la multinacional ha anunciat també la presentació del nou pla estratègic 2023-2026, que preparen per al pròxim 8 de novembre, el dia de l’inversor de Telefónica. “L’operadora es troba en una posició d’avantatge per capturar totes les oportunitats de creixement de l’era digital”, celebra el directiu.

Dividend a l’alça

Amb els beneficis del semestre tancats, Telefónica ha confirmat que distribuirà el dividend corresponent al 2023 en dos pagaments, un al desembre d’enguany i un altre al juny del 2024. El pagament s’elevarà fins als 0,3 euros per acció. A més, proposarà als accionistes l’amortització de l’autocartera, que ara mateix consta de l’1,4% del capital social de la multinacional.

Amb els resultats semestrals a la mà, Telefónica ha reduït el seu deute financer fins als 27.479 milions d’euros, un 3,9% menys que la que constava a tancament del juny del 2022. La present posició de liquiditat de la companyia, de 20.218 milions d’euros, permet cobrir el venciment del deute durant els pròxims tres anys, el que situa la vida mitjana del passiu en 12,4 anys. Telefónica, asseguren, “es troba ben protegida davant l’actual context d’enduriment de les condicions monetàries”, en tant que compta amb un 80% del seu deute a tipus fix.