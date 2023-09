Mor Demetrio Carceller Coll, el principal accionista de Damm

Demetrio Carceller Coll, principal accionista de Damm, ha mort aquest divendres passat a Galapagar, a Madrid, amb 93 anys. Carceller Coll era fill del ministre Demetrio Carceller Segura, el 1940. A més de Damm, també era propietari de la petroliera Disa, dels restaurants Rodilla i accionista de Sacyr, entre altres. Carceller estava vivint a Madrid i ja havia deixat els seus negocis en mans d’un dels seus quatre fills, l’empresari Demetrio Carceller Arce. Tot i això, continuava sent el màxim accionista de Damm.

Carceller Coll és un hereu multimilionari i empresari espanyol-portuguès. De fet, dues de les seves empreses ja les va heretar del seu pare, qui el 16 d’octubre del 1940, quan Franco va remodelar per tercera vegada el seu govern, va entrar-hi per ocupar la cartera d’Indústria i Comerç. La cadena de gasolineres Disa Corp, i la cerveseria Damm foren les companyies que dirigia l’exministre i que després van passar a càrrec del mort. Actualment, a través de Corporació Econòmica Damm SA (filial de Damm), era accionista de l’empresa alimentària espanyola Ebro Foods i la constructora Sacyr.

Demetrio Carceller Arce, president executiu de Damm / Cedida

Promotor de l’activitat empresarial catalana

Carceller Coll fou un dels empresaris més importants de Catalunya mentre tenia el càrrec de president de la famosa cerveseria de Barcelona, Damm. La companyia va ser fundada el 1876 pels germans August Kuentzmann Damm i Joseph Damm, els quals van posar el seu cognom com a nom de la marca. Tot i que la família Carceller va tenir des de sempre algunes accions de la companyia, no va ser fins a l’arribada de l’exministre i pare del mort a la presidència que van aconseguir el control complet de la cervesera. Després va passar a mans de Carceller Coll que finalment li va donar el poder executiu de Damm al seu fill. Des d’aleshores, aquesta societat no ha deixat de créixer i compte amb un total de 16 fàbriques amb una plantilla d’uns 5.000 treballadors directes.