La inversió estrangera aterra a Catalunya per catapultar el sector salut

El 16% de les start-ups que es creen a Catalunya estan destinades a la salut, i la tendència va en augment. Davant de la constant inundació de nous projectes relacionats amb el benestar de les persones ja són moltes les empreses que decideixen convertir-se en un paraigua i ajudar a totes aquelles companyies emergents que necessiten suport per avançar. Aquest és el cas del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), una iniciativa publicoprivada internacional que té com a missió impulsar projectes innovadors en l’àmbit de la salut i social per tal que les innovacions d’alt impacte arribin al sistema i se’n pugui beneficiar la ciutadania. En xifres, aquest centre ja ha ajudat a més de sis centenars de projectes emergents i vuit de les companyies ja tenen els seus productes patentats i al mercat. Amb Barcelona com a centre logístic, aquesta organització ja ha destinat gairebé 5 milions d’euros a la viabilitat dels projectes, una xifra que esperen fer créixer gràcies als seus nous casos d’èxit.

“Catalunya està entrant en el mercat dels Estats Units”, explica John Collins, COO i director d’Implementació Tecnològica del CIMTI. La iniciativa publicoprivada està col·laborant amb el govern català de manera transoceànica i la clau d’aquesta aliança l’explica Collins amb una paraula: innovació. En aquest sentit, el directiu insisteix que Catalunya -i la seva capital, Barcelona– s’han convertit en pilars essencials de l’emprenedoria i la constitució d’empreses emergents.

Si bé el potencial català ja està molt per sobre de la mitjana del sud d’Europa, quan ens fixem en el sector salut es pot comprovar com encara hi ha més interès a tirar endavant projectes de benestar. “La pandèmia ha accelerat la nostra reflexió sobre la salut, però aquest moment d’auge ha vingut per quedar-se”, afegeix Collins. És per això, que sorgeixen projectes com el del CIMTI, espais on les empreses poden rebre els consells i l’assessorament necessari perquè els seus productes arribin al mercat.

Un dels problemes principals de les start-ups de salut és la validació dels seus projectes. De fet, la llei està pensada perquè qualsevol producte relacionat amb la medicina estigui completament patentat i investigat perquè no hi hagi il·legalitats o males praxis. Collins recull que aquesta és una mesura de protecció, però que moltes vegades es converteix en una barrera perquè les empreses puguin moure’s per si soles. Paral·lelament, el directiu també reconeix que -tot i que el govern català està començant a donar els recursos a les start-ups per construir- “moltes vegades hi ha altres prioritats que passen per sobre aquesta agilització de la regulació“. Actualment, el CIMTI té 26 projectes en actiu i gràcies a la seva col·laboració hi ha vuit empreses emergents que ja es troben al mercat o bé a punt d’entrar-hi.

La internacionalització com a clau de l’èxit

El COO i director d’Implementació Tecnològica del CIMTI també descriu l’ecosistema català i reconeix que en termes de salut no es pot demanar a les empreses que pensin en petit. “Una companyia que es dedica a la salut no es pot centrar només en el mercat català”, diu el directiu. És per això, que des del CIMTI busquen la manera de redirigir els esforços de les companyies cap a públics molt més grans, fins i tot internacionals. A part, Collins també reconeix que ens trobem en un punt “molt interessant”, ja que, a escala mundial, els investigadors s’estan centrant a buscar solucions a problemes de salut. “Les cures s’han convertit en la prioritat de pràcticament tots els països”. Amb tot, doncs, Collins reitera que ens trobem en un moment on els inversors s’arrisquen a donar suport a projectes de salut i Catalunya es troba al centre de totes les mirades.

Els projectes de salut, un èxit empresarial a l’estranger / Pixabay

De les vuit companyies de les quals parla Collins, aquelles start-ups catalanes que s’han fet un lloc en el CIMTI i, a més, estan aconseguint fer-se un lloc al mercat, des del Món Economia hem pogut parlar amb tres. Entre les diferents respostes que han donat els fundadors de les empreses emergents hi ha hagut una coincidència: les dificultats en la regulació. En aquest sentit, les tres empreses ha reconegut que la labor del CIMTI ha estat molt útil a l’hora d’aconseguir la validació clínica o bé trucar a les portes adequades per tenir els contactes per dur a terme la seva recerca.

Dana, la salut mental de les dones durant l’embaràs

Dana és una start-up que se centra en un problema de les dones que passa sempre desapercebut. Verónica Montesinos, fundadora de la companyia, assegura que “el 75% de les dones que tenen problemes mentals durant la maternitat no estan diagnosticades”. Per això, l’empresa ha creat una aplicació que ajuda a les dones, amb contacte directe amb professionals i acompanyament per a les mares que tenen problemes. “És una solució amb intel·ligència artificial per millorar la salut mental de les dones abans, durant i després de l’embaràs”, descriu Montesinos.

Tot i que el CIMTI va començar a col·laborar amb aquesta empresa quan ja hi havia una base de projecte sòlid, la fundadora reconeix que han estat de vital importància per aconseguir la validació clínica del seu producte. De fet, amb la col·laboració del centre internacional, Dana ja té tres estudis clínics amb alguns dels hospitals més importants de Catalunya per demostrar la necessitat d’una eina com la seva per a prevenir possibles malalties mentals durant l’embaràs.

Aimentia Health, l’educació digital per la prevenció de malalties mentals

Utilitzar la tecnologia per intentar prevenir els problemes de salut mental ja és una de les claus essencials d’alguns tractaments. La companyia catalana Aimentia Health treballa en tres verticals diferents: escoles, pacients i recerca. L’objectiu de la companyia ha estat crear un software capaç de monitorar l’estat mental dels pacients per fer un diagnòstic i prevenir les malalties mentals. En un primer moment, la start-up ha estat treballant en escoles, però en el seu següent, volen començar a implementar la seva tecnologia també en universitats i empreses. “Nosaltres venem una clínica virtual, on els pacients poden tenir controlat el seu estat, fer avaluacions i, en general, tenir més informació”, explica Edgar Jorba, fundador de la companyia.

Aimentia Health ja era una companyia constituïda quan va entrar a formar part de l’equip del CIMTI, però Jorba assegura que els han ajudat molt en la part de regulació i consultes amb experts. De fet, el mateix fundador reconeix que des del centre internacional els han ensenyat a anticipar-se a les situacions i, per tant, han pogut “fer créixer el producte”. Actualment, la companyia catalana treballa amb més d’un centenar i mig d’escoles i també amb alguns pacients individuals. A part, la seva tecnologia és transferible i algunes companyies s’han posat en contacte amb l’empresa per obtenir softwares personalitzats.

VR Pharma, la realitat virtual per amenitzar procediments

Desenvolupar alguna classe de malaltia mental després d’un procediment mèdic és molt més comú del que ens pensem. L’estrès o l’angoixa són alguns dels exemples més clars que poden sorgir en el moment d’entrar en un quiròfan o tenir contacte amb algun tipus de reconeixement amb agulles. Per intentar amenitzar aquestes situacions i que no derivin a problemes més greus neix VR Pharma, una start-up que aplica teràpies digitals als pacients per relaxar-los abans d’un procediment. “El nostre kit conté una tauleta -que sempre utilitza el sanitari- i unes ulleres de visió 3D pel pacient”, explica Mireia Cigarrán, fundadora de la companyia. El que primerament era una teràpia per nens, s’ha convertit en una eina eficient també per adults o persones de la tercera edat amb problemes d’estrès en aquests procediments.

El cas de VR Pharma és diferent el de la companyia de Montesinos, ja que per a ells l’ajuda del CIMTI va ser essencial en els primers passos. Cigarrán explica que van poder accedir a experts i contacte de valor per tal de poder crear una estructura empresarial sòlida que després s’ha convertit en el que ara és la seva companyia. “Ens van donar suport en la planificació i de la mà d’experts vam poder crear el nostre kit”, diu la fundadora, qui reconeix que ara ja estan a punt d’acabar els seus tres primers estudis clínics pel testatge de la seva tecnologia.