La JEC ratifica els resultats de les eleccions a les cambres catalanes

La Junta Electoral Central ha ratificat els resultats dels vots per sufragi a les cambres de comerç Barcelona, Terrassa i Manresa del passat 20 de setembre. Les votacions eren per a tots els epígrafs i categories en el cas de Barcelona i Terrassa i per a vint en el cas de Manresa. Així, la JEC ha donat per bons els 21.409 vots de la capital catalana, els 3.139 de la capital vallesana i els 664 de la capital del Bages. A més, l’organisme ha celebrat el sorteig per determinar una de les dues vocalies electes en el grup 12, categoria 4, de la Cambra de Terrassa després que les dues candidatures empatessin. Com a resultat, la vocalia serà per a Coneix Project Management SL. A banda, el pròxim 24 d’octubre, la cambra vallesana celebrarà una nova jornada electoral per escollir els representants de les organitzacions empresarials.

A més, també queda pendent la possible assignació de les cadires que s’obtenen per aportació econòmica, amb cinc vocalies a la de Terrassa, nou a la de Manresa, set a la de Reus i deu a la de Sabadell. Un cop completats aquests processos, l’òrgan electoral de les cambres preveu que totes elles hagin completat la constitució dels seus plens durant el mes de novembre.

Santacreu serà el president de la Cambra de Barcelona

Pel que fa a les eleccions a la Cambra de Barcelona, van culminar amb victòria de la candidatura Va d’Empresa, liderada per l’empresari Josep Santacreu, amb 31 vocals —incloent els 5 independents— davant Eines de País, de l’actual presidenta i candidata, Mònica Roca.

D’aquesta manera, Santacreu es perfila com el nou president de l’ens cameral a partir de les pròximes setmanes. Ara bé, la nit del passat 20 de setembre Mònica Roca va deixar la porta oberta a una possible entesa amb els cinc independents i els sis membres representants de les patronals (tres de Pimec i tres de Foment), una opció que ara mateix és improbable.

A Terrassa, en canvi, les eleccions no van ser tan igualades, ja que la candidatura liderada per Ramon Talamàs, que comptava amb el suport de CECOT, va guanyar les eleccions aconseguint 31 epígrafs dels 35 que se sotmetien a votació.