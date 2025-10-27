La borsa espanyola ha finalitzat la sessió d’aquest dilluns per sobre els 16.000 punts, superant el seu màxim històric registrat el novembre del 2007. D’aquesta manera, l’Ibex-35 acumula una revalorització del 38% des de l’inici de l’any. L’índex de referència espanyol ha registrat una jornada de pujades en línia amb la majoria de mercats del món, després que els EUA asseguressin que les negociacions amb la Xina han permès tancar un “acord marc” per evitar la imposició d’aranzels.
Més concretament, el tancament d’aquest dilluns de la borsa espanyola s’ha situat en els 16.000,2 punts; superant l’anterior rècord que es va assolir el 8 de novembre de 2007, quan l’índex de referència va arribar als 15.945,7 punts. El màxim d’aquesta jornada s’ha registrat en els 16.027,50 punts. Entre la resta de parquets europeus, Londres ha pujat un 0,04%; París, un 0,21%; Frankfurt, un 0,28%; i Milà, un 0,87%.
L’anunci del secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, sobre la situació de les negociacions comercials entre Washington i Pequín s’ha rebut positivament per part dels mercats. Aquest possible acord, que està previst que es tanqui a finals de setmana, suposaria una pausa de les imposicions més grans d’aranzels per parts dels EUA, i menors restriccions en les exportacions de “terres rares” per part de la Xina.
A l’espera de la decisió de la Fed
A part d’aquest anunci per part de Bessent, el país nord-americà també aporta altres bones notícies al mercat. El govern dels Estats Units i el de Tailàndia, Cambodja i Malàsia van tancar una bateria d’acords bilaterals que inclouen pactes comercials per treure els aranzels a la majoria de productes nord-americans que entrin en aquests països, mentre les exportacions d’aquests mercats asiàtics tindran un gravamen del 19% en entrar als Estats Units.
Per altra banda, la Reserva Federal ha de tornar a reunir-se aquest dimecres, en una trobada en la que s’espera que es torni a reduir el tipus d’interès als EUA per revitalitzar l’economia nord-americana. En aquest sentit, en el pla europeu es preveu que el Banc Central Europeu mantingui sense canvis el tipus de la zona euro.