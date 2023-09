Eines denuncia pressions contra candidats per retirar-se de les eleccions

Eines de País-Un pas més ha denunciat “pressions” contra part de la seva candidatura per retirar-se de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. El vicepresident en funcions de la corporació i membre de la llista independentista Toni Fitó ha lamentat el “joc brut” que rivals -tant electorals com del teixit econòmic- contra els seus. Segons han comunicat els membres de la candidatura cívica, diversos membres d’Un pas més han patit aquestes pressions per abandonar el procés electoral -unes pressions que, apunta Fitó, no tindran resposta, en tant que els candidats en qüestió tenen “tot el suport” de l’equip d’Eines-. La candidatura independentista no ha volgut fer públic d’on procedeixen aquestes pressions ni quins candidats en concret les han patit, atès que encara estan estudiant possibles accions legals contra els que les han perpetrat.

Santacreu critica Eines

Per la seva banda, el candidat de l’establishment Josep Santacreu va manifestar el passat dimecres el seu desacord amb la campanya d’Eines de País. Santacreu va criticar al seu perfil d’X/Twitter el suposat ús electoral de l’acte de 30 aniversari de Turisme de Barcelona que el passat vespre va presidir Eduard Torres, dirigent de l’entitat i candidat d’Eines de País. Torres ha negat qualsevol càrrega electoral a la celebració, al·legant que “l’aniversari de Turisme és quan és”. El mandatari ha atribuït les paraules de Santacreu al “nerviosisme” pels possibles mals resultats que esperen dels comicis. “A l’acte no es parla per res de la campanya, es fa una celebració molt maca i agradable”, declara Torres.

Una campanya “satisfactòria”

Més enllà de les denúncies fetes públiques aquest dijous, Eines s’ha declarat “satisfeta” amb la campanya electoral. Amb l’estiu enmig, els independentistes han buscat revalidar el govern de la Cambra amb una vintena d’actes sectorials i territorials amb empresaris de tota la demarcació -un procés que culminarà el pròxim divendres a Manresa, en un esdeveniment conjunt amb les candidatures d’Eines de País Manresa i Eines de País Terrassa-. Segons Fitó, l’objectiu del full de ruta ha estat que “el territori se senti interpel·lat” per les propostes d’Eines de País. En aquest sentit, els membres de la llista lamenten la “posició” de Va d’Empresa, que ha rebutjat fer debats i no ha convocat actes públics. “Hem demanat en repetides ocasions contrastar els programes electorals, i més enllà de la roda de premsa del juliol no han fet cap esforç”, denuncia Fitó.