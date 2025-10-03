Cuerpo es renta les mans amb les condicions de l’OPA al Sabadell

Després que el BBVA i el Banc Sabadell s’han acusat mútuament aquest divendres de presumptes males pràctiques durant l’OPA, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, s’ha rentat les mans amb les condicions de l’operació. Ho ha fet en la seva arribada al Fòrum La Toja, on ha remarcat que és la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la que ha de “vetllar” perquè es compleixin totes les condicions establertes per la legislació pel que fa al canvi d’accions a l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.
Cuerpo ha recordat que en aquest cas a qui correspon “vetllar perquè es donin totes les condicions establertes” a la legislació espanyola perquè els accionistes puguin “prendre la decisió” és a la CNMV. Dit això, ha esgrimit que el Govern espanyol respecta “l’actuació tant de CNMV, com de totes les parts involucrades i la decisió final dels accionistes”. “Estem esperant veure quin és el resultat”, ha conclòs.
La reflexió de Cuerpo arriba hores després que les dues entitats bancàries s’han denunciat mútuament davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per presumptes males pràctiques amb els accionistes de Sabadell que volen o estan interessats a acudir a l’OPA de BBVA. D’una banda, BBVA ha denunciat males pràctiques generalitzades a la xarxa d’oficines de Banc Sabadell que estan dificultant el canvi als accionistes que volen anar a l’OPA. El Sabadell, per part seva, ha denunciat el BBVA per, suposadament, donar informació limitada als accionistes interessats a acudir al canvi.
González-Bueno dubta que l’OPA arribi al mínim d’acceptació
D’altra banda, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assegurat que només l’1% dels inversors detallistes ha acudit a l’oferta pública d’adquisició (OPA) llançada per BBVA, cosa que segons la seva opinió posa en dubte que s’arribi a la condició mínima d’acceptació. En una entrevista amb ‘Bloomberg TV’, el CEO de Banc Sabadell ha explicat que l’acceptació està en aquests nivells i que no preveu que s’elevarà en els pròxims dies de manera significativa. “Els accionistes minoritaris no ho fan l’últim dia, ho fan de manera gradual. I han estat acudint de manera gradual durant els darrers dies i encara estan per sota de l’1%”, ha subratllat.