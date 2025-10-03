El BBVA i el Sabadell s’han denunciat mútuament davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per males pràctiques amb els accionistes del banc català que estan interessats a acudir a l’OPA. Per una banda, el BBVA assegura que la xarxa d’oficines del Sabadell dificultat l’intercanvi als accionistes que volen acudir a l’OPA, mentre que el Sabadell acusa el BBVA de donar informació limitada sobre la lletra petita de l’OPA. En ambdós casos, les denúncies es basen en la tècnica del mystery shoppings, que consisteix a enviar agents d’incògnit per comprovar com funciona la comercialització de certs productes o, en aquest cas, com és l’atenció al client que està interessat en l’OPA.
En concret, el banc basc ha denunciat que els gestors del Sabadell, quan un client arriba a una oficina per acceptar l’OPA o simplement demanar més informació, insten els usuaris a anar a una oficina del BBVA. En altres casos no facilitarien la informació necessària per poder prendre una decisió informada. Fonts del BBVA expliquen que han posat la seva xarxa d’oficines a disposició dels accionistes del Sabadell que vulguin completar el procés sense cap cost tant si són clients com si no i independentment d’on tinguin les accions del Sabadell. L’entitat que lidera Carlos Torres s’hauria assegurat fins ara el 10% de les accions del Sabadell.
Per la seva banda, el Sabadell denuncia que el BBVA ofereix informació limitada als accionistes interessats en l’intercanvi. Els estudis del banc català assenyalen que els gestors del BBVA no mencionen de “manera espontània“ l’impacte fiscal d’acceptar l’OPA, sinó que només en parla en el cas que el client ho demani. També acusa el banc de donar informació “errònia” sobre impostos i plusvàlues i que estarien incentivant una venda “immediata” per acceptar l’intercanvi davant del risc de perdre valor en cas no acudir-hi. L’entitat catalana ha fet treball de camp en diverses oficines del BBVA i a través dels seus call centers.