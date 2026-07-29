CaixaBank va obtenir un benefici net de 3.203 milions d’euros durant el primer semestre del 2026, una xifra rècord que representa un increment del 8,5% respecte al mateix període de l’any passat. L’entitat atribueix aquesta evolució al fort dinamisme comercial, amb un augment de l’activitat tant amb famílies com amb empreses, així com al creixement dels ingressos procedents dels serveis financers i asseguradors.
Els ingressos bàsics del negoci bancari continuen mostrant una evolució positiva. El marge d’interessos —la diferència entre el que el banc cobra pels préstecs i el que paga pels dipòsits— es va situar en 5.390 milions d’euros, un 2% més que un any enrere, mentre que les comissions van créixer un 7,4%, fins als 2.772 milions. En conjunt, el marge brut va augmentar un 3,7% i va arribar als 8.338 milions d’euros.
L’entitat també destaca l’augment de la concessió de crèdit. La cartera creditícia va avançar un 8,2%, amb especial dinamisme en els préstecs al consum i en el finançament a empreses. Paral·lelament, els recursos de clients van créixer un 7,6%, mentre que el negoci assegurador va registrar un increment de les primes de l’11,8%.
Pel que fa a la solvència, CaixaBank manté una posició sòlida. La ràtio de capital CET1 es va situar en el 12,54% i la morositat va continuar en nivells històricament baixos, amb una taxa de l’1,78%. L’eficiència del grup també va millorar, malgrat l’augment dels costos operatius, situant-se en el 39%.
A la vista d’aquests resultats, l’entitat manté els objectius financers fixats fins al 2027 i preveu continuar reforçant la remuneració als accionistes. El banc, que compta amb més de 20 milions de clients i manté Barcelona com una de les seves principals seus operatives, considera que l’evolució de l’economia espanyola i la bona marxa de l’activitat creditícia continuen oferint un entorn favorable per al negoci.