La fi de les rebaixes fiscals, que el govern espanyol va aprovar a finals de març per la crisi econòmica oberta per la guerra d’Iran, han deixat d’estar vigents aquest 1 de juny en alguns casos. Es tracta de l’IVA que s’aplica al consum de gas i de l’impost especial sobre l’elèctricitat. Des d’aquest dilluns, l’IVA del gas tornarà a ser del 21%, i l’impost elèctric s’enfila de nou fins al 5,11.
Un 21% d’IVA
Al llarg dels darrers dos mesos, els ciutadans han pagat en les seves factures del gas un IVA reduït del 10%, mentre que l’impost especial sobre l’electricitat s’havia rebaixat fins al 0,5%. Ara, en el cas del gas, l’impost sobre el valor afegit serà de nou del 21%, i en el de l’electricitat, l’impost especial passarà del 0,5 al 5,11%.
L’augment de les factures serà de mitjana del 15%
Des del gestor de subministraments Selectra, estimen que l’augment mtjà per factura podria situar-se al voltant del 15%, però això dependrà del consum final que faci cada titular. Amb plena calorada i amb les portes de l’estiu, l’ús dels aires condicionats s’incrementarà notablement i això dispararà les factures. La pujada de preus es pot notar especialment en els contractes de mercat lliure.
Es mantenen les deduccions en els carburants
Mentre les rebaixes fiscals a la llum i el gas desapareixen, es manté fins al 30 de juny la reducció d’impostos que s’aplica als carburants, tant al dièsel com a la benzina. Aquest fet és degut al fet que la inflació va continuar disparada a l’abril en aquest sector, per sobre del 15%. Més endavant, el govern espanyol, a través del Ministeri d’Economia, avaluarà si les rebaixes continuen vigents més temps. Ara l’IVA que es paga per omplir el dipòsit és del 10%.