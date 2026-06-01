El fin de las rebajas fiscales, que el gobierno español aprobó a finales de marzo por la crisis económica abierta por la guerra de Irán, han dejado de estar vigentes este 1 de junio en algunos casos. Se trata del IVA que se aplica al consumo de gas y del impuesto especial sobre la electricidad. Desde este lunes, el IVA del gas volverá a ser del 21%, y el impuesto eléctrico se eleva de nuevo hasta el 5,11.

Un 21% de IVA

A lo largo de los últimos dos meses, los ciudadanos han pagado en sus facturas del gas un IVA reducido del 10%, mientras que el impuesto especial sobre la electricidad se había reducido hasta el 0,5%. Ahora, en el caso del gas, el impuesto sobre el valor añadido será de nuevo del 21%, y en el de la electricidad, el impuesto especial pasará del 0,5 al 5,11%.

Imagen de archivo de un suministro de carburante en una gasolinera | Eduardo Parra / Europa Press

El aumento de las facturas será de media del 15%

Desde el gestor de suministros Selectra, estiman que el aumento medio por factura podría situarse alrededor del 15%, pero esto dependerá del consumo final que haga cada titular. Con pleno calor y a las puertas del verano, el uso de los aires acondicionados se incrementará notablemente y esto disparará las facturas. La subida de precios se puede notar especialmente en los contratos de mercado libre.

Una bombilla sobre una factura de la luz / Europa Press

Se mantienen las deducciones en los carburantes

Mientras las rebajas fiscales a la luz y el gas desaparecen, se mantiene hasta el 30 de junio la reducción de impuestos que se aplica a los carburantes, tanto al diésel como a la gasolina. Este hecho se debe a que la inflación continuó disparada en abril en este sector, por encima del 15%. Más adelante, el gobierno español, a través del Ministerio de Economía, evaluará si las rebajas continúan vigentes más tiempo. Ahora el IVA que se paga por llenar el depósito es del 10%.