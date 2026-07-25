Els bitllets d’euro canviaran de cara per primera vegada des de la seva entrada en circulació l’any 2002. El Banc Central Europeu (BCE) ha presentat les deu propostes finalistes per redissenyar la moneda comuna i ha obert una consulta pública perquè la ciutadania europea pugui opinar sobre quin model prefereix.
La renovació planteja dues grans línies estètiques. La primera, sota el lema “Cultura europea”, incorpora figures històriques i referents culturals del continent. La segona, “Rius i ocells”, aposta per paisatges naturals i espècies emblemàtiques europees combinades amb institucions de la Unió Europea.
En la proposta cultural hi apareixen noms tan reconeguts com Miguel de Cervantes, que ocuparia el bitllet de 50 euros, Marie Curie al de 20 euros, Ludwig van Beethoven al de 10 euros, Maria Callas al de 5 euros, Leonardo da Vinci al de 100 euros i la premi Nobel de la Pau Bertha von Suttner al de 200 euros. Els reversos mostren escenes relacionades amb biblioteques, escoles, festivals, espais públics i activitats culturals.
L’alternativa basada en la natura substitueix les figures històriques per espècies d’ocells característiques del continent. Així, els bitllets inclouen des de martinets pescaires i abellerols fins a cigonyes blanques o mascarells atlàntics, acompanyats de representacions del Parlament Europeu, la Comissió Europea, el BCE o el Tribunal de Justícia de la UE.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha defensat que els nous bitllets han de ser “una expressió tangible d’Europa” i reforçar una identitat compartida entre els ciutadans de la zona euro. El redisseny també busca incorporar noves mesures de seguretat contra la falsificació, millorar l’accessibilitat per a les persones amb dificultats visuals i reduir l’impacte ambiental de la seva producció.
La consulta pública estarà oberta fins al 21 de setembre i els resultats es tindran en compte abans que el Consell de Govern del BCE esculli el disseny definitiu, una decisió prevista per a finals d’aquest any. Tot i això, els nous bitllets encara trigaran anys a arribar a les butxaques dels europeus, ja que abans caldrà completar les fases de desenvolupament, proves i producció.