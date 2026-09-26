Les 8 millors platges de Sanxenxo per a una escapada perfecta

Sanxenxo, la capital turística de les Rías Baixas, s’estén al llarg d’una costa modelada per l’oceà Atlàntic que amaga penya-segats granítics i sorrals de gra fi. Triar les millors platges de Sanxenxo és endinsar-se en un litoral de contrastos on la pressió urbanística conviu amb espais de protecció dunar de gran interès ecològic.
El microclima local, protegit dels vents freds del nord gràcies a la península de l’O Grove, garanteix temperatures suaus que defineixen l’organització d’una ruta costanera perfectament connectada per la carretera PO-308. Per evitar aglomeracions a l’estiu, és recomanable establir bases logístiques dividides entre el nucli urbà i les zones més verges properes a Noalla.
A continuació, analitzem els vuit fites geogràfiques que defineixen el caràcter d’aquest municipi gallec.
Platja de Silgar
És la platja urbana per excel·lència de Galícia, un semicercle de 650 metres de sorra blanca que discorre en paral·lel al passeig marítim de Sanxenxo. Protegida dels corrents forts de l’oceà, destaca per les seves aigües tranquil·les de color turquesa, custodiades per l’escultura icònica de Madama de Silgar.
Aquest espai compta amb la Bandera Blava històrica i ofereix tota mena de serveis exclusius, sent idoni per a qui prefereix tenir la comoditat dels restaurants i hotels a pocs metres de la tovallola.
Platja de Baltar
Situada al nucli urbà de Portonovo, aquesta platja de 600 metres de longitud destaca pel seu impressionant sistema dunar protegit que la separa de la carretera. Les seves aigües són serenes i el fons marí baixa de manera molt progressiva, ideal per al bany familiar.
El seu extrem oest connecta directament amb el port pesquer, oferint un paisatge marítim de gran autenticitat on la flota d’encerclament gallega descarrega diàriament.
Platja de Canelas
Superant el promontori de Portonovo trobem aquest sorral de 400 metres enclavat en una badia natural que frena l’embat del vent de l’oest. La seva sorra és extremadament fina i blanca, creant un contrast visual intens amb les pinedes que coronen els penya-segats del voltant.
Platja de Montalvo
Amb prop de 1.000 metres de façana marítima oberta directament a la ria de Pontevedra, és una de les platges amb més personalitat salvatge del municipi. Destaca pel seu fort onatge i per la pineda contigua que serveix de refugi d’ombra natural durant les hores de màxima insolació.
És un punt de trobada clau per a la pràctica del surf gràcies a la seva exposició constant als corrents atlàntics profunds.
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Platja de Paxariñas
Una petita joia de només 120 metres de longitud tancada entre penya-segats de roca erosionada que la protegeixen de forma gairebé total dels vents dominants. L’accés es realitza a través d’unes escales que descendeixen fins a un sorral íntim d’aigües cristal·lines i fresques.
Platja de Pragueira
Coneguda pel seu entorn rural i tranquil, és una platja de 150 metres que s’uneix a la platja de Major durant la marea baixa. Presenta un onatge moderat i una sorra d’un daurat intens que captiva els viatgers que busquen fugir dels eixos més urbanitzats de la península.
Platja de Major
Aquest sorral de gairebé un quilòmetre de longitud allotja un dels sistemes de dunes actius més grans de les Rías Baixas, integrat a la xarxa de conservació regional. La seva orientació oberta al mar obert fa que l’aigua mantingui una temperatura mitjana de 15 graus durant la temporada estival.
Platja d’Areas
Ubicada a l’entrada de la ria, aquesta platja de 750 metres combina entorn verd amb serveis de primer nivell. Està arrecerada de les corrents més fredes, fet que facilita una temperatura de l’aigua lleugerament superior a la de la resta del municipi.
Com organitzar el teu viatge a Sanxenxo
Per gaudir plenament de la diversitat del litoral de Sanxenxo, es recomana planificar una estada mínima de 3 a 5 dies. La connectivitat és òptima gràcies a la carretera PO-308, que ressegueix tota la línia de la costa, enllaçant fàcilment amb l’autopista de peatge AP-9, la gran artèria gallega.
Per experimentar l’autèntica cultura gallega, cal fugir dels menús turístics i cercar els tradicionals furanchos de l’interior del municipi. En aquests cellers particulars, ocults entre vinyes, se serveix vi de collita pròpia acompanyat de tapes de pop a la gallega o truita casolana de quilòmetre zero.
Seràs capaç d’escollir entre la sofisticació urbana de Silgar o la fúria natural dels penya-segats de Montalvo en la teva propera escapada?