Les 6 millors platges de Bilbao i rodalia: sorra, flysch i surf al Cantàbric

La costa de Biscaia, banyada pel mar Cantàbric, amaga un relleu abrupte on els penya-segats de flysch es fonen amb sorrals salvatges de gran bellesa. Tot i que la capital és coneguda per la seva riera i el seu passat industrial, a pocs quilòmetres de l’asfalt es troben les millors platges de Bilbao, un conjunt de badies i cales que desafien la força de les marees.
L’orografia basca i la variabilitat del clima atlàntic exigeixen una planificació flexible, on el vent i les hores de marea defineixen el millor moment per banyar-se. Per moure’s amb facilitat per la costa, és recomanable establir bases logístiques a municipis litorals, connectats directament per l’autovia BI-631 i la xarxa viària local.
A continuació, analitzem els sis arenals i joies litorals que defineixen la personalitat d’aquesta línia costanera.
Platja d’Arrietara
Aquest sorral situat a Sopela, a només 30 minuts de la capital mitjançant la línia 1 de metro, és el bressol històric del surf a Biscaia. Protegida per imponents penya-segats de roca sedimentària, la platja té una longitud de 820 metres d’arena daurada on l’onatge és constant i exigent per als esportistes.
És un espai ideal per als amants de la natura salvatge i el vent atlàntic, tot i que cal prestar especial atenció als corrents marins durant la marea alta.
Platja de Plentzia
Ubicada en una badia tancada en forma de ferradura on desemboca la riera de Butroi, aquesta platja de 350 metres destaca per les seves aigües tranquil·les i segures. S’hi accedeix de forma directa des de l’última parada de la línia 1 de metro, fet que la converteix en una opció ideal per gaudir d’una de les millors platges de Bilbao per a famílies.
El seu passeig marítim connecta amb el nucli històric del municipi, oferint una transició perfecta entre el bany i la cuina local.
Platja de Gorliz
Al costat de Plentzia, aquesta badia tanca una de les millors platges de Bilbao per la seva seguretat i serveis, un arenal de 840 metres flanquejat per una pineda que ofereix ombra natural a l’estiu. Destaca per la seva duna fòssil, una formació geològica singular amb més de 6.000 anys d’antiguitat protegida.
El camí cap al far, situat a 165 metres d’altitud, ofereix una vista panoràmica excepcional sobre el golf de Biscaia.
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Platja de Barrika
Aquesta cala salvatge de 140 metres de longitud és famosa per les seves línies de flysch, estructures de roca sedimentària que s’endinsen al mar de forma geomètrica. S’hi accedeix per una escala de 136 esglaons tallada al penya-segat, una exigent barrera física que en manté l’aspecte natural intacte.
A causa de la seva morfologia, el sorral pràcticament desapareix durant la marea alta, per la qual cosa es indispensable consultar l’estat de les marees abans de baixar.
Platja de Bakio
Situada molt a prop del cèlebre biotop de San Juan de Gaztelugatxe, aquesta platja d’un quilòmetre de longitud permet gaudir d’un dels arenals que encapçalen la llista de les millors platges de Bilbao pels amants de l’esport. La seva orientació al mar obert garanteix onades constants de gran qualitat, molt preuades pels surfistes de la regió.
La localitat és coneguda també per la seva producció de txakoli, un vi blanc àcid i fresc ideal per acompanyar els peixos de la costa.
Platja de Laga
Localitzada dins de la Reserva de la Biosfera d’Urdaibai, sota la imponent silueta del cap d’Ogoño, aquesta platja de 574 metres es manté com una de les millors platges de Bilbao i de tota Biscaia per connectar amb la natura. El seu accés per la carretera BI-3234 requereix un trajecte més llarg, però garanteix una experiència immersiva de silenci.
És el destí idoni per a aquells viatgers que busquen eludir el circuit comercial de la província i connectar directament amb la potència del mar.
Com organitzar la teva ruta per les millors platges de Bilbao
Per aprofitar al màxim la costa de Biscaia i descobrir les seves platges amb la calma que mereixen, es recomana planificar un viatge de 5 a 7 dies de durada. La connexió entre els municipis és àgil gràcies a l’autopista AP-8 i la xarxa de carreteres nacionals, que enllacen ràpidament l’aeroport amb qualsevol punt del litoral.
Per evitar les zones més massificades a l’hora de dinar, és aconsellable allunyar-se dels passejos marítims i buscar un erretegia tradicional a l’interior, on se serveix peix fresc a la brasa sense ornaments ni preus turístics.
Seràs capaç de resistir-te a la força salvatge dels penya-segats de Barrika o prefereixes la tranquil·litat familiar de la badia de Plentzia?