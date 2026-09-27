Les 8 millors platges d’Eivissa: ruta per la costa salvatge i autèntica

Eivissa és molt més que el tòpic festiu que ha colonitzat l’imaginari global; el seu relleu esquerp i la seva geologia calcària configuren un litoral de badies profundes i penya-segats on es troben les millors platges d’Eivissa. Aquesta dualitat entre la roca nua de les muntanyes interiors i la transparència gairebé líquida de les praderies de posidònia defineix un caràcter mediterrani pur i resilient.
La logística de l’illa es defineix per microclimes que afecten la intensitat del vent de llevant o de ponent, un factor clau per triar quina costa visitar cada dia. Dividir l’estada en dues bases operatives —com Sant Antoni de Portmany a l’oest i Santa Eulària des Riu a l’est— optimitza els temps de desplaçament a través de l’eix viari de la carretera EI-600.
A continuació, analitzem els vuit hitos geogràfics i naturals que configuren la façana marítima més espectacular d’aquest territori balear.
Cala Comte
Ubicada a l’extrem occidental de l’illa, aquesta cala destaca per les seves aigües de tonalitats turquesa gairebé irreals provocades per un fons de sorra blanca de gra fi. Des d’aquí es divisen els illots de sa Conillera i s’Espartar, que actuen com a barreres naturals davant del mar obert i converteixen aquest indret en una de les millors platges d’Eivissa.
El flux de visitants és elevat durant els mesos de juliol i agost, per la qual cosa es recomana utilitzar la línia de autobús L4 des de Sant Antoni per evitar col·lapses de trànsit.
Cala d’Hort
Aquesta platja de sorra i còdols ofereix la vista més imponent i directa de l’enigmàtic illot de Es Vedrà, una roca calcària que s’eleva verticalment 382 metres sobre el nivell del mar. La badia queda relativament protegida dels vents del nord gràcies a la protecció dels penya-segats de la serra de la Penya Esbarrada.
La badia compta amb un accés estret per una rampa pronunciada on s’ha regulat l’aparcament per preservar l’entorn del Parc Natural de Cala d’Hort, de sa Talaia i de l’illa de coneixera.
Cala Salada
Enclavada en un entorn forestal de pins densos al nord de Sant Antoni, aquesta platja conserva un aire mariner gràcies a les casetes d’varador de fusta que voregen els seus marges rocosos. El color de l’aigua adquireix matisos verds intensos a causa del reflex de la vegetació i està qualificada recurrentment entre les millors platges d’Eivissa per la seva protecció del vent.
Per accedir-hi a l’estiu, cal utilitzar el servei de bus llançadora gratuït que connecta l’aparcament dissuasiu de Can Coix amb la mateixa entrada de la cala.
Cala Benirràs
Situada al nord de l’illa, és famosa per la seva posta de sol darrere de l’illot conegut com el Cavall de Bernat, un monòlit de pedra que emergeix al bell mig de la badia. El fons és mixt, combinant sorra i zones de roques ideals per a la pràctica del busseig lliure.
Tradicionalment associada a la trobada de tambors dels diumenges, avui en dia l’accés s’ha de planificar amb antelació a causa de les restriccions d’aforament del vehicle privat.
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Portitxol
Un dels secrets millors guardats del nord eivissenc, aquesta petita cala gairebé tancada sembla un llac interior on només hi ha algunes barraques de pescadors locals. L’accés requereix una excursió a peu de prop de 2,5 quilòmetres per un sender que baixa des del penya-segat.
L’aïllament d’aquest paratge garanteix una tranquil·litat absoluta fins i tot en plena temporada alta, convertint-se en un refugi perfecte per als amants del senderisme i el silenci.
Platja de Ses Salines
Aquesta llarga línia de sorra fina forma part del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i està envoltada d’un sistema dunar d’alt valor ecològic. Les seves aigües són especialment tranquil·les i poc profundes, sent considerada una de les millors platges d’Eivissa pels amants de la sorra fina.
La proximitat a les antigues explotacions de sal fa que l’entorn conservi un gran interès paisatgístic i ornitològic, visible des de la carretera EI-900.
Cala Tarida
Aquesta platja de caràcter familiar a l’oest de l’illa destaca per la seva gran amplada i per la gran varietat de serveis disponibles sense perdre la claredat de les seves aigües. Diversos illots plans de poca alçada es troben a pocs metres de la línia de platja, servint de plataforma per als banyistes.
És un lloc ideal per a la pràctica d’esports nàutics gràcies a la poca intensitat dels corrents marins a l’interior de la badia.
Cala Xarraca
Ubicada al municipi de Sant Joan de Labritja, és una de les cales més salvatges i rocoses del nord, molt valorada pels bussejadors per la seva rica fauna marina. Tanca aquesta llista de les millors platges d’Eivissa la salvatge badia que es divideix en tres zones diferenciades, incloent racons naturals completament solitaris.
El fons marí rocós d’aquesta zona requereix l’ús de calçat adequat com escarpins per poder gaudir dels seus camins naturals amb total seguretat.
Com organitzar el teu viatge a Eivissa
Per aprofitar de veritat la riquesa natural d’aquest territori es recomana una estada mínima de 5 a 7 dies. L’illa es connecta eficaçment per la seva xarxa viària principal, destacant la carretera EI-600 de Sant Antoni a la capital, que permet creuar el territori d’un extrem a un altre en menys de 30 minuts sense dificultats logístiques.
Per fugir de les propostes gastronòmiques massificades i artificials, cal buscar els petits restaurants tradicionals que serveixen el clàssic bullit de peix amb arròs a banda. Molts d’aquests establiments es troben amagats a les mateixes cales o en pobles d’interior com Santa Agnès de Corona, on el producte de proximitat marca el ritme dels fogons.
Estàs preparat per descobrir si la veritable essència de l’illa es troba en la pau dels seus penyals solitaris o en el ritme magnètic de les seves postes de sol?