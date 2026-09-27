Les 8 millors platges de Tarragona per a una escapada perfecta

El litoral tarragoní, conegut com a Costa Daurada, s’estén sobre una plataforma geològica on el massís del Garraf i les muntanyes de Prades cedeixen protagonisme a un relleu de penya-segats argilosos i dunes mòbils. Aquesta configuració geogràfica empara algunes de les millors platges de Tarragona, autèntics reductes de biodiversitat on el bosc de pi blanc gairebé acaricia les aigües de la mar Mediterrània.
Els vents de mestral i llevant modelen el microclima d’aquesta franja costanera, aconsellant dividir la logística del viatge en dues bases clau: el sector nord, articulat al voltant de la carretera N-340, i el sector meridional, accessible fàcilment des de l’autopista AP-7. La planificació requereix preveure els accessos a peu, ja que els racons més verges exigeixen caminades que salven desnivells d’uns 30 metres de mitjana.
A continuació, analitzem els vuit perfils litorals més singulars i verges d’aquesta província per dissenyar la teva ruta costanera definitiva.
Cala Fonda
Coneguda popularment com a Waikiki, aquesta platja verge es troba protegida pel bosc de la Marquesa, un espai d’interès natural singular. S’hi accedeix exclusivament a peu des de la Platja Llarga després de recórrer un sender de 1,5 quilòmetres sota pins centenaris.
L’absència absoluta de serveis i el seu imponent penya-segat d’argila groga la converteixen en una de les millors platges de Tarragona per a viure una experiència salvatge i un ambient tradicionalment naturista.
Platja Llarga
Amb una longitud exacta de 2.700 metres de sorra fina i daurada, aquest espai representa l’equilibri perfecte entre accessibilitat i preservació ambiental. La seva zona dunar septentrional està protegida per evitar la degradació dels ecosistemes costaners locals.
És ideal per als qui busquen les millors platges de Tarragona sense renunciar a serveis ràpids, connectant directament amb la línia de bus urbà Línia 11 de Tarragona.
Platja del Torn
Situada al terme municipal de l’Hospitalet de l’Infant, és un referent internacional del naturisme gràcies a l’illot del Torn, un promontori rocallós que corona el paisatge. L’espai està flanquejat per una pineda densa i dunes que bloquegen la contaminació visual de les infraestructures properes.
Aquest entorn la converteix en una de les millors platges de Tarragona per als amants de la intimitat que volen visitar l’antiga guaita del segle XVI.
Cala de l’Illot
Aquesta petita joia de l’Ametlla de Mar destaca per un istme de còdols que uneix la terra ferma amb un petit illot rocallós transitable durant la marea baixa. Les aigües d’un blau turquesa intens la situen com una de les millors platges de Tarragona per a la pràctica del snorkel.
Recomanem portar calçat tancat per conèixer aquest racó de les millors platges de Tarragona, a uns 10 minuts d’aparcament.
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Platja de la Savinosa
Amb un marcat caràcter semiurbà, aquesta platja de 350 metres destaca per la seva sorra finíssima i la puresa de les seves aigües, guardonades recurrentment amb la Bandera Blava. Està dividida visualment pel penya-segat on se situa l’antic preventori antituberculós abandonat des del 1976.
Es consolida com una de les millors platges de Tarragona pel seu excel·lent equipament de salvament i un accés adaptat molt còmode.
Cala Buena
Ubicada al Perelló, és una cala estreta i recollida, tancada per parets de pedra vermellosa que la protegeixen dels corrents de vent més forts. La seva morfologia barreja sorra gruixuda i còdols rodons, oferint un refugi tranquil i poc concorregut fins i tot durant els mesos d’agost.
Un racó perfecte per conèixer les millors platges de Tarragona que s’allunyen de les grans aglomeracions urbanes gràcies als seus fons rocosos de gran bellesa.
Platja de Tamarit
El gran atractiu d’aquest sector és la imatge monumental del Castell de Tamarit, una fortalesa d’origen romànic construïda al segle XI que s’alça directament sobre la roca litoral. Aquesta platja combina serveis de primer nivell amb un entorn històric inigualable i el canyar de la desembocadura del riu Gaià.
Es postula com una de les millors platges de Tarragona gràcies a la seva estètica històrica impecable, ideal per iniciar rutes en caiac.
Cala Forn
Una de les postals més conegudes del municipi de l’Ametlla de Mar, amb unes dimensions d’uns 60 metres d’amplada totalment envoltada de vegetació mediterrània. Disposa d’una guingueta excel·lent i un punt de lloguer de caiacs que permet explorar coves marines properes.
Aquesta platja d’aigües calmades és una altra de les millors platges de Tarragona per gaudir d’una jornada en família gràcies al seu accés fàcil.
Com organitzar el teu viatge a les millors platges de Tarragona
Per explorar aquest litoral amb garanties, es requereix una estada mínima de 5 dies, distribuint el temps entre el Tarragonès i el Baix Ebre. La columna vertebral és l’autovia A-7 i la N-340, que connecten perfectament per recórrer les millors platges de Tarragona sense presses.
La gastronomia autèntica d’aquests municipis s’allunya del passeig marítim convencional; cal buscar els típics ranxos mariners a les confraries de pescadors de l’Ametlla de Mar o provar un autèntic arròs de l’Ebre als restaurants de Deltebre. Plats com el xató o la cassola de romesco de peix són el combustible necessari per afrontar les rutes a peu del sender litoral GR-92.
Prefereixes la comoditat d’un autèntic castell medieval o t’estimes més explorar cales salvatges per descobrir les millors platges de Tarragona en la teva pròxima escapada d’estiu?