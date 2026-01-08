Renfe activa els Superpreus 2026 amb bitllets low cost: viatges de 7 i 15 euros amb Avlo, AVE i Llarga Distància

Renfe inaugura el 2026 amb una nova edició dels seus Superpreus, una campanya de descomptes que comença aquest dijous 8 de gener i s’allargarà fins al dia 18. L’operadora ferroviària posa a la venda bitllets des de 7 euros per viatjar en Avlo i des de 15 euros en AVE i Llarga Distància.
La promoció s’aplica als principals serveis de Renfe: AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional, i permet viatjar a qualsevol destinació disponible durant els primers mesos de l’any. Els bitllets es comercialitzen fins a esgotar existències sota la denominació “Superpreu”.
Bitllets des de 7 euros per començar el 2026
Segons Renfe, aquesta iniciativa busca “planificar els primers viatges de l’any amb descomptes importants”. Els trajectes Avlo parteixen de 7 euros, mentre que els serveis AVE i Llarga Distància comencen en 15 euros. Els preus reduïts s’apliquen tant en rutes curtes com en connexions entre les grans capitals.
Opció de millorar el bitllet per només 3 euros
Els passatgers que reservin un bitllet en modalitat Bàsic tenen la possibilitat d’actualitzar-lo a la tarifa Elige per tan sols 3 euros addicionals (excepte en AVE Internacional). Aquesta millora permet personalitzar complements i disposar de condicions més flexibles, com canvis i anul·lacions a preu reduït.
Beneficis per als usuaris de “Más Renfe”
Els membres del programa de fidelització Más Renfe no només accedeixen als Superpreus, sinó que també poden sumar l’estalvi acumulat en punts, ampliant encara més el descompte final de cada viatge.
Alta demanda i cues virtuals
Des de primera hora del matí del llançament, la web de Renfe ha registrat cues virtuals per accedir a la compra de bitllets. Tot i això, la llista d’espera avança amb rapidesa i la majoria d’usuaris poden reservar els seus trajectes en pocs minuts.
Una oportunitat que, segons Renfe, pot deixar viatges d’anada i tornada per menys de 14 euros si s’aprofiten les tarifes més baixes disponibles.
Compromís amb el servei i la sostenibilitat
Renfe recorda que és l’operadora amb més freqüències i destinacions del mercat, amb més de 300 serveis de Llarga Distància diaris. A més, els trens AVE continuen sent els millor valorats pels usuaris segons el Panel de Hogares de la CNMC.
La companyia subratlla també el seu compromís amb la transparència: cada mes publica índexs detallats de puntualitat i qualitat del servei. Al mateix temps, Renfe destaca els seus avanços en eficiència energètica, amb una reducció del consum unitari del 13% i una disminució del 20% de la seva petjada de carboni en els darrers dos anys.
Amb aquesta campanya, Renfe confirma que les rebaixes ferroviàries ja són una tradició d’inici d’any, i que els clients disposen d’una ocasió immillorable per reservar escapades a preus reduïts.