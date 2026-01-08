Renfe lanza los Superprecios 2026 con boletos low cost: viajes desde 7 y 15 euros con Avlo, AVE y Larga Distancia

Renfe inaugura el 2026 con una nueva edición de sus Superprecios, una campaña de descuentos que comienza este jueves 8 de enero y se prolongará hasta el día 18. La operadora ferroviaria pone a la venta boletos desde 7 euros para viajar en Avlo y desde 15 euros en AVE y Larga Distancia.

La promoción se aplica a los principales servicios de Renfe: AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional, y permite viajar a cualquier destino disponible durante los primeros meses del año. Los boletos se comercializan hasta agotar existencias bajo la denominación “Superprecio”.

Boletos desde 7 euros para comenzar el 2026

Según Renfe, esta iniciativa busca “planificar los primeros viajes del año con descuentos importantes”. Los trayectos Avlo parten de 7 euros, mientras que los servicios AVE y Larga Distancia comienzan en 15 euros. Los precios reducidos se aplican tanto en rutas cortas como en conexiones entre las grandes capitales.

Opción de mejorar el boleto por solo 3 euros

Los pasajeros que reserven un boleto en modalidad Básico tienen la posibilidad de actualizarlo a la tarifa Elige por tan solo 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional). Esta mejora permite personalizar complementos y disponer de condiciones más flexibles, como cambios y anulaciones a precio reducido.

Beneficios para los usuarios de “Más Renfe”

Los miembros del programa de fidelización Más Renfe no solo acceden a los Superprecios, sino que también pueden sumar el ahorro acumulado en puntos, ampliando aún más el descuento final de cada viaje.

Alta demanda y colas virtuales

Desde primera hora de la mañana del lanzamiento, la web de Renfe ha registrado colas virtuales para acceder a la compra de boletos. Aun así, la lista de espera avanza rápidamente y la mayoría de usuarios pueden reservar sus trayectos en pocos minutos.

Ofertas de Renfe en su página web

Una oportunidad que, según Renfe, puede dejar viajes de ida y vuelta por menos de 14 euros si se aprovechan las tarifas más bajas disponibles.

Compromiso con el servicio y la sostenibilidad

Renfe recuerda que es la operadora con más frecuencias y destinos del mercado, con más de 300 servicios de Larga Distancia diarios. Además, los trenes AVE continúan siendo los mejor valorados por los usuarios según el Panel de Hogares de la CNMC.

La compañía subraya también su compromiso con la transparencia: cada mes publica índices detallados de puntualidad y calidad del servicio. Al mismo tiempo, Renfe destaca sus avances en eficiencia energética, con una reducción del consumo unitario del 13% y una disminución del 20% de su huella de carbono en los últimos dos años.

Con esta campaña, Renfe confirma que las rebajas ferroviarias ya son una tradición de inicio de año, y que los clientes disponen de una ocasión inmejorable para reservar escapadas a precios reducidos.