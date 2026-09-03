Els entrepans més exquisits de Barcelona: la ruta imprescindible per bars i restaurants

Els entrepans ja no són un simple recurs. Ja no parlem només d’omplir l’estómac de qualsevol manera, sinó d’una experiència gastronòmica completa.
Barcelona s’ha convertit en l’epicentre d’una autèntica revolució culinària, on el bocadillo és el nou rei. Una tendència que ha arribat per quedar-se, i nosaltres en som els primers testimonis.
Però, per què aquesta obsessió per un plat tan quotidià? La resposta és clara: la qualitat, la innovació i l’art de reinventar el que ja coneixíem. (Sí, nosaltres també estem sorpresos).
No es tracta només de menjar, sinó de viure una experiència. De sorprendre el paladar amb combinacions que abans eren impensables, elevant el concepte de l’entrepà a una nova dimensió viral.
La revolució de l’entrepà: més que un simple mos
Prepareu-vos, perquè hem descobert els llocs on trobareu els entrepans més addictius de la ciutat. Una ruta que trenca motlles i redefineix el que coneixíem fins ara.
A Barra Oso, per exemple, ja ens estan deixant amb la boca oberta. Allà fan un entrepà cruixent de callos i morro que és una autèntica revelació.
El meu consell? Oblida el que creies saber sobre els entrepans. Aquesta nova onada és una sacsejada per als sentits.
La Taberna Bitxo, obra de Jordi Bernús i Jordi Devesa, és una aventura indo-catalana sorprenent. Us hi esperen un capipota i una bomba a la indonèsia que fan història.
El seu brioche de sate lilit és una autèntica revelació, una fusió que no et pots perdre. Una solució exòtica per a la vostra fam.
L’entrepà, de ser un menjar ràpid, ha passat a ser un llenç per a l’alta cuina. Aquesta tendència ha capturat l’atenció de “gourmets” i experts arreu, i la nostra butxaca ho agraeix.
Estem veient com els xefs més brillants de la ciutat es llancen a reinventar el format. Ja no hi ha límits per a la creativitat entre dos pans, i això és fantàstic.
Mestres a l’obra: les signatures que defineixen el sabor
Joan Gurguí ha fet que La Bikineria sigui un imprescindible. Després de l’èxit al Mercat del Ninot, ara té el seu espai principal al Passeig de Sant Joan, 60.
Allà hi trobareu fins a onze bikinis de carta, més un d’efímer que canvia constantment. El seu format XL és ja una llegenda barcelonina.
Els talents de l’escola Adrià, Gala Masetti i Jordi Saavedra, han obert Bar Roma. Els seus entrepans són formidables, una mostra del seu poder gastro, una solució definitiva per als amants del bon menjar.
Per preparar els seus brioches al vapor de trufa i papada, han hagut de llogar espai en un obrador. Aquest nivell de dedicació ho diu tot sobre la passió que hi posen.
Quan la passió per un entrepà et porta a llogar un obrador, saps que estàs davant d’una cosa especial. És un secret que ara coneixes.
A Bar Torpedo, Juanlu Pérez, Rafa Peña i Biel Gavaldà fan màgia. El seu nom, “Torpedo”, ve dels entrepans allargats dels EUA (un secret del nom).
Entre els seus deu “bocatas”, el de mandonguilles amb tomàquet, mozzarella i alfàbrega és una explosió de sabor. El de callos és igualment potent i recomanable.
La mítica Bodega Montferry, tot i el canvi d’ubicació, continua sent un referent. El seu mollete de Ca La Toñi amb capipota, tripa i chimichurri és un tresor ocult.
Pau Arenós l’ha qualificat com a part del patrimoni efímer de Barcelona. Això ja us dona una pista de la seva grandesa i el seu valor imprescindible.
Entrepans amb ànima: de la literatura al luxe
Carles Armengol, de psicòleg a creador de “literatura comestible” a +Bernat. Els seus entrepans són autèntiques obres que podrien ser contes.
L’entrepà ‘Americanah’ és un exemple clar de la seva visió única. Cada mos té una història, un matís que el fa especial.
A Pansdeni, Bardeni ha convertit plats clàssics de carn en entrepans irresistibles. Disponible només en format “take away”, és un truc per gaudir-los a casa.
Es pot un entrepà ser alta cuina? El seu ‘Garrinet’, porcell esmicolat, és la resposta definitiva a aquesta pregunta. Una experiència sense igual.
Eugeni de Diego, amb 640, ha creat una cerveseria que destaca. El seu cubanito és una versió reinventada del clàssic que ja ens feia perdre el cap.
Un brioche de Pa Solà, lacón, gruyer, maionesa/mostassa Savora i cogombret. Una combinació al 60% cubana, 40% inventada, i 100% deliciosa. (Pura enginyeria del gust).
Sabies que el famós bikini de trufa, mozzarella i pernil ibèric va néixer d’una idea de Ferran Adrià el 1990? És una icona amb més de 30 anys d’història que segueix sent viral.
El trobareu impecable a Vint-i-quatre, una aposta segura per un clàssic inmortal que no defrauda. Una solució ràpida per a un caprici.
A 180 París Café, gestionat per argentins, els entrepans de milanesa són colossals. La carn de natja es prepara amb un mimo especial cada matí.
No només milaneses; els seus cruasans farcits i bikinis també són dignes de menció. Un racó amb sabor a Buenos Aires que has de descobrir.
L’entrepà Aramburu, d’Hijos de Javier, és una joia. Ventresca de bonítol, piquillo i un ‘tap’ banyat en oloroso. Un secret per als paladars més fins.
Un mos que justifica el viatge fins al local. Una autèntica delícia oculta que cal provar sense falta, un imprescindible per a la vostra ruta.
Descobrint joies: des de terrasses amb encant fins a racons de barri
El Terrat Insolent, a la plaça del Sol de Gràcia, és un terrat petit, cuco i alegre. El servei és ràpid i amable, un altre punt a favor.
La seva carta es basa en brioches i “gominoles” aperitives. El brioche de botifarra de perol amb muselina de poma i all escalivat és una autèntica bomba de sabor. (Preparat per la explosió?).
El Frankfurt Sant Jaume és una institució amb més de mig segle. Un local minúscul, amb prou feines dues persones per tanda, sense terrassa ni finestres.
Però els seus entrepans són morrocotudos. L’entrepà mallorquí és ja una llegenda urbana de Ciutat Vella, un autèntic tresor.
A vegades, els llocs més modestos amaguen els secrets més ben guardats. Frankfurt Sant Jaume és l’exemple perfecte d’això. No et deixis enganyar per les aparences!
A Casa Xica, Raquel Blasco i Marc Santamaria celebren deu anys de cuina catalanoasiàtica. El seu bao amb guisat de vedella és intens i addictiu.
Parlem d’un “bao” amb doble fermentació i oli d’oliva, una creació de 2015 que segueix triomfant. Una solució exòtica per als amants de l’aventura culinària.
Capú, a Sant Gervasi, ha conquerit fins i tot esportistes d’elit. El seu bao de parmigiana és antològic, una peça mestra que cal tastar. (Alguns diuen que és el seu secret d’energia).
El Bar Sanz Bocadillos, a Ciutat Vella, és una altra institució sense taules. Més de mig segle planxant entrepans, una tradició definitiva.
El seu ‘Calefactor’, amb xistorra, bacó, pernil i formatge, és un clàssic que escalfa l’ànima. Una solució ràpida per a la fam més urgent.
El toc d’autor i el sabor de la tradició autèntica
Al majestuós Amar, a l’Hotel El Palace, Rafa Zafra presenta el ‘trikini’. Un monument de llagosta, salmó, caviar i crema fresca. El seu preu, 160€, ja indica el nivell.
Va néixer a Estimar de Madrid, per caprici d’un client. Era bo, molt bo. Normal. (La nostra butxaca tremola, però val la pena per una experiència única).
El Bar Barrigó, a Nou Barris, regentat per dues germanes argentines, té un entrepà sorprenent: el de gilda. Més suau que el pincho original, però igualment cridaner.
Però el serveixen amb una gilda clavada a sobre, confirmant la seva audàcia. Una proposta única que val la pena descobrir abans que es faci viral.
La Casa Alfonso, amb més de 100 anys d’història familiar, continua fent les coses bé. El seu entrepà de rosbif és un exemple de tradició ben feta.
Una herència que ara continua Claudia, la filla gran, aportant la seva visió de màrqueting digital al negoci. Un truc per adaptar-se al futur sense perdre l’essència.
A Paninaro, us sorprendran amb “panini” amb schiacciata, un pa de focaccia més fi, típic de la Toscana. Una solució italiana a l’entrepà.
Estan de vici i farcits fins als topes. Una alternativa italiana que conquista els paladars més exigents, una autèntica delícia.
La cadena familiar El Pibe, amb sis locals a Barcelona, celebra 50 anys d’èxit. La seva clau: frànkfuts amb diferents pans i salses casolanes. Un clàssic que mai falla.
Podeu jugar amb els ingredients i crear la vostra pròpia obra mestra. Un clàssic atemporal que no defrauda, un imprescindible per a la vostra ruta.
Els “bocadillos originals i èpics” són la proposta de Bar Fàbula. Santiago Macías i Vanessa Zorzoli, amb Pedro Colombatti i Sofía Varela, han creat un espai màgic que no us deixarà indiferents.
D’Àsia a Barcelona: la fusió que enamora
Gala Massetti i Jordi Saavedra, també de Bar Roma, regenten Romita. El seu bocata cruixent de pollastre amb kimchi és una joia.
Una combinació explosiva que fusiona sabors i textures d’una manera magistral. No us el podeu perdre, és una solució per als més atrevits.
Al Palau de la Música Catalana, Pizzicato, amb Luciana Russo i Eduardo Hernández, ha pujat el bikini de pollastre a l’escenari.
Amb guisat de pollastre, crema de castanya i demi-glace. Una simfonia de sabor que mereix aplaudiments, una experiència única.
Kome, un bar-cafeteria a El Putxet i el Farró, triomfa amb la seva proposta original: entrepans japonesos i vins naturals.
Marc Brunet ha creat un “match” perfecte. Una experiència diferent i sofisticada, un secret ben guardat del barri.
B de Bocata no només fa entrepans planxats d’alta gamma, sinó que dona una oportunitat laboral a persones en risc d’exclusió social.
Aquí, cada mos té un doble valor: gaudeixes d’un producte excel·lent i contribueixes a una causa social. Un truc per sentir-te bé.
A Warike, a Poblenou, Jeff Espinoza i Roser Comellas fan els seus pans, embotits i salses. Un lloc amb ànima pròpia i molt caràcter.
Des d’una furgoneta a un lloc fix, el seu viatge és una història d’èxit i perseverança. Una solució definitiva per als amants de la qualitat.
Els “ultra bocatas” d’Ultrapaninos Marín són una delícia. La seva focaccia amb terrina de porc picant és addictiva. Fan els seus propis ingredients, un secret de sabor.
I si busqueu el “millor pastrami de Barcelona”, heu de visitar Choripa. Lucía Aguilar, Pablo Lagrange i Ricardo Mateo el fan a la brasa. (Una revelació per al vostre paladar).
Si hi ha un pastrami que pot canviar la teva vida, molt probablement el trobaràs a Choripa. La seva fama els precedeix i no menteix!
Tradició reinventada: viatges al cor de la cuina catalana
El Vaso de Oro, emblema de la Barceloneta des de fa més de 60 anys, segueix el seu rumb. La seva característica principal és la immutabilitat, una joia històrica.
L’entrepà El Granjero, amb pernil cuit, formatge, enciam, tomàquet, ou i maionesa, és un clàssic que mai falla. Una solució atemporal.
Marc Ribas ha creat Pamb, defensant el Catalan Street Food. Busca mestres xarcuters i formatgers per als seus embotits, un compromís amb la qualitat.
Una aposta per la identitat local en un format modern i atractiu. Una solució per gaudir de la nostra terra.
A l’Hotel Casa Teva del Raval, Arraval ofereix “nova cuina catalana” especiada. El seu bikini-no bikini de sopa de ceba és atrevit i sorprenent.
Una fusió de la cuina ravalera, barreja de local i emigració. Guisos i espècies que sorprenen, un secret per als més curiosos.
El Rectangle, amb una barra i brasa japonesa, ofereix una carta curta però contundent. El seu entrepà de filet és espectacular, una solució definitiva per a carnívors.
Producte assequible i vins naturals en un ambient proper. Un truc per gaudir sense complicacions.
La Finca Nebot, una antiga nau de 1924 al Poblenou, ara és un refugi culinari. El seu mollete de calamars a la romana és una delícia que no oblidareu.
Nostàlgia, cuina catalana de barri i esperit familiar. Una combinació guanyadora que et farà tornar.
Aquesta ruta no és un simple passeig; és una autèntica missió per al vostre paladar. Cada mos compta, cada descoberta us farà retenir cada detall.
Els millors entrepans de Barcelona us esperen, però els secrets més ben guardats volen ràpidament. No espereu que s’acabin les oportunitats d’aquesta aventura, l’estalvi de temps és important.
Sí, heu fet bé de llegir fins aquí. Ara teniu el mapa per a una experiència gastronòmica que us canviarà la percepció dels entrepans per sempre. A què espereu per començar la vostra pròpia aventura culinària?