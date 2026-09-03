Obres d’autopista a Alemanya revelen una calçada romana de 2000 anys a l’Alb Suabi

Imagines que les grans obres del segle XXI, pensades per accelerar el nostre dia a dia, acabin desenterrant secrets de fa dos mil·lennis? És una realitat que ens colpeix des d’Alemanya. Un descobriment que redefineix la nostra història.
Mentre tu i jo pensem en els embussos i els peatges, sota les rodes dels cotxes alemanys s’amagava una via que veia legionaris. Una calçada romana oblidada, ara, al descobert. I et garantim: no és una troballa qualsevol.
Les obres d’ampliació de l’autopista A8, al sud d’Alemanya, han revelat un tram impressionant. Un camí de pedra amb dos mil anys d’antiguitat, directament de l’Imperi Romà, ha aparegut a prop de Drackenstein, a l’Alb Suabi.
La història no s’escriu només als llibres. A vegades, cal excavar sota l’asfalt per trobar els capítols més sorprenents.
Un viatge a través del temps sota l’asfalt
Aquest tros de la història, d’uns 90 metres de longitud, va aparèixer just on el nou traçat de l’autopista creuava l’antic camí. La Oficina Estatal de Monuments de Baden-Württemberg (LAD) ha confirmat la importància del descobriment.
La via data del segle I, construïda sota el mandat de l’emperador Vespasiano. Va ser quan Roma va fundar la província de Germània Superior. Una data clau per entendre l’abast d’aquest imperi.
Aquesta calçada forma part de l’Alblimes, una de les rutes més antigues de la regió de Baden-Württemberg. La seva funció era vital: unia les localitats de Rottweil i Heidenheim an der Brenz. Era un eix d’intercanvi econòmic i estratègic a la frontera.
Pensa-hi: una artèria vital per al comerç i la defensa. El tram desenterrat està construït amb pedra calcària blanca del Jura. Extreta dels afloraments locals, era la base sòlida del paviment. Una mostra de l’enginy romà, que perdura dos mil anys.
La frontera oblidada que Roma mai va dominar
Durant més d’un segle, aquest traçat va marcar una frontera crucial. Separava el territori sota control romà de la “Germània lliure”, la zona que l’imperi mai va arribar a sotmetre. És un detall que ens parla de la resiliència dels pobles.
L’Alb Suabi és una meseta calcària tancada, d’uns 200 quilòmetres de llarg per 45 d’ample. Roma va integrar aquesta regió de forma deliberada en la seva estratègia de frontera durant el segle I. La va anomenar l’Alblimes, una línia defensiva.
La via servia, entre altres punts, als castells fronterers d’Urspring i Donnstetten. Dues fortificacions clau que formaven part del sistema defensiu romà a la meseta. Eren els ulls i les orelles de l’imperi, protegint-lo dels pobles germànics.
Aquestes guarnicions militars jalonaven el límit de l’imperi. Permetien controlar el moviment de persones, mercaderies i informació. Entre el territori sota administració romana i la Germània lliure, el contrast era total. Un control d’accés primitiu, però efectiu.
Wollenweber, el responsable de projectes lineals del LAD, ho té clar: la construcció d’infraestructures modernes com aquesta autopista amplia el nostre coneixement. Descobrim més sobre l’evolució del paisatge cultural i el patrimoni de Baden-Württemberg. Una ironia del destí, sens dubte.
Més enllà de Roma: sorpreses amagades
Però la història no s’atura amb els romans. Un equip d’arqueòlegs de les empreses Fodilus i ArchaeoBW, contractades per l’excavació, va trobar una moneda de bronze atribuïda a l’emperador Domicià. També diversos claus de ferro de calçat romà. Aquestes peces, encara sense restaurar, són un tresor.
La datació de la moneda, posterior a la de Vespasiano, suggereix un fet clau: la calçada va seguir en ús durant bona part del segle I. Això no era una construcció efímera, sinó una infraestructura vital que es mantenia activa.
I aquí ve la part més sorprenent, la que ens desvela un passat encara més profund. Sota la mateixa calçada romana, va aparèixer una urna funerària de l’Edat del Bronze. També una agulla amb cap en forma de corró del mateix període. Això no és casualitat.
Aquests objectes són anteriors en més de mil anys a la calçada romana. Confirmen que la zona ja estava habitada molt abans de l’arribada de Roma. El paisatge de l’Alb Suabi ha tingut presència humana contínua. És un missatge potent sobre la nostra pròpia història.
Les excavacions van començar l’agost de 2025 per encàrrec d’Autobahn GmbH. Aquesta empresa estatal gestiona les autopistes alemanyes. Es preveu que s’estenguin fins a finals de 2026. Encara hi ha temps per a més descobriments, i qui sap què més pot aparèixer.
La LAD considera aquest conjunt un patrimoni cultural de rellevància suprarregional a Alemanya. Abans del segle XIX, l’existència de l’Alblimes era només una hipòtesi. Ara, aquest tram de 90 metres al costat de l’A8 és una evidència directa i palpable del seu traçat. Un secret revelat, un misteri resolt.
Avui, has fet una immersió ràpida en una història que s’escriu amb cada cop de pala. Un viatge fascinant sota l’asfalt que no té preu, perquè no hi ha res més valuós que entendre d’on venim, oi?