Desenterren a Yucatán Koxol Jaii: la vida real dels maies no privilegiats al descobert

Imagina que la història que ens han explicat fins ara dels maies només era una part. Una visió glamurosa, plena de reis i palaus. Però, què passa amb els que no eren de l’elit?
La seva existència, les seves lluites diàries, les seves joies i misèries, havien romàs durant segles en un silenci sepulcral. Fins ara, gairebé oblidades sota la selva de Yucatán.
Però atenció: un descobriment recent ha canviat absolutament tot. Es diu K’oxol Ja’ II i és la clau definitiva per entendre els maies de veritat. Els no privilegiats.
Un tresor per entendre el passat oblidat
Aquest lloc arqueològic va ser localitzat el 2025. Una troballa fruit de les obres del Tren Maya de Carga, concretament a la Terminal Multimodal de Progreso. (Sí, a vegades la infraestructura ens regala tresors).
Un equip d’arqueòlegs de l’Institut Nacional d’Antropologia i Història (INAH) l’ha tret a la llum. Són 21 monuments i trets naturals associats. Una finestra única a un passat que no vam conèixer.
La seva importància és immensa. Permet als investigadors entrar a l’esfera domèstica d’aquells maies que no formaven part de l’elit governant. O del cos sacerdotal.
El K’oxol Ja’ II és un testimoni mut. Ens explica el que la història oficial va callar. M’emociona pensar que, per fi, aquests maies oblidats tindran veu.
La secretària de Cultura del Govern de Mèxic, Claudia Curiel de Icaza, va confirmar la seva preservació. Les estructures es mantenen al seu lloc original. Això garanteix futures investigacions (un secret ben guardat per al futur).
El nom, K’oxol Ja’ II, prové de la llengua maia. Significa “aigua dels mosquits” o “aigua on brollen els mosquits”. Un nom que parla directament de la seva relació íntima amb l’entorn.
Amb una extensió de 2.257 metres quadrats, aquest assentament va tenir una funció principalment residencial. Els arqueòlegs van trobar fonaments i elements arquitectònics de cases antigues. Imagineu la vida bullint aquí fa segles.
La seva cronologia abasta un període extens. Des del Preclàssic regional (400 a.C. – 250 d.C.) fins al Clàssic Tardà (450 – 900 d.C.). Molts segles de vida quotidiana al descobert.
El misteri de l’aigua i les absències sorprenents
El cap de camp David Medina Arona ha destacat una evidència crucial. Els habitants de K’oxol Ja’ II controlaven els recursos hídrics. Un cenote principal conserva restes d’un brocal. Va ser construït per modificar-ne l’entrada. Probablement per gestionar el consum d’aigua. Això no és casualitat, és pura enginyeria social.
Aquesta capacitat d’intervenir en l’entorn demostra un alt nivell d’organització. Molt més enllà de la simple supervivència. Una solució intel·ligent per a un recurs tan preuat.
Els investigadors creuen que K’oxol Ja’ II podria haver estat una població d’importància intermèdia. S’integraria en la jerarquia regional d’assentaments. La seva entitat rectora podria haver estat El Chiik, un altre assentament descobert per les obres del Tren Maya.
Però hi ha misteris que ens deixen sense paraules. La presència de ceràmica és escassa. Molts estris domèstics devien ser de materials peribles. Això dificulta molt el rastreig arqueològic. Però ens dona pistes sobre els seus recursos.
Aquesta absència de ceràmica contrasta amb altres jaciments maies contemporanis. Pot indicar particularitats regionals. Una oportunitat única per entendre la diversitat d’aquella civilització.
Igualment sorprenent és la gairebé nul·la existència d’enterraments humans. David Medina Arona explica que podria ser per les característiques geològiques. La poca profunditat de la terra impedia sepultar cossos. Segurament, els habitants buscaven altres llocs per als rituals funeraris. Una decisió dràstica i pràctica.
El llegat que canvia la història
La investigació de camp ja ha acabat. Les dues úniques ofrenes recuperades, de consagració de fonaments, estan sota estudi. Els materials lítics, la ceràmica i els sediments s’analitzen en laboratori. Cada petit tros pot ser un secret revelat.
Els 21 monuments de K’oxol Ja’ II han estat objecte d’una neteja acurada. També s’han fet treballs de restitució a les seves parets. S’ha instal·lat una malla de protecció per assegurar la seva conservació (una salvaguarda imprescindible).
L’INAH i la Secretaria de la Defensa Nacional han acordat un polígon de protecció. Això garanteix que el jaciment sigui accessible per a la investigació arqueològica. I evita que sigui destruït per les obres d’infraestructura. És la solució definitiva per protegir aquest tresor.
Aquest descobriment adquireix una rellevància especial. Els estudis maies s’han centrat tradicionalment en grans centres urbans i les elits. K’oxol Ja’ II completa aquesta informació. Representa aquells que no van deixar res escrit. Els que sovint són oblidats en les narracions històriques.
L’arqueologia domèstica ens retorna la veu d’aquests pobles. Ens ajuda a reconstruir la seva forma de vida. Les seves creences. Les seves pràctiques quotidianes. La seva relació amb l’entorn. (Ens dona una perspectiva que ningú més té).
Aquest cas demostra el valor incalculable del salvament arqueològic. Les obres d’infraestructura, lluny de ser una amenaça, poden obrir noves vies per al coneixement. Sempre amb la deguda supervisió. Aquest precedent podria ser un truc vital per a futurs projectes de gran envergadura. No ho oblidis.