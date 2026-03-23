El racó preferit de Pedri a Barcelona: un restaurant allunyat dels grans luxes tradicionals

Hi ha jugadors que tenen un do especial per trobar el forat perfecte al camp, i Pedri és un d’ells. Però el tinerfeny no només té bon ull per a la passada decisiva; també en té per a l’alta cuina.
Tot i que Barcelona és un oceà d’opcions gastronòmiques, des de les clàssiques estovalles de Via Veneto fins al marisc llegendari de Botafumeiro, el jove crack blaugrana ha caigut rendit davant d’una proposta molt més transgressora.
El temple on el ‘8’ s’oblida de la dieta
No és un secret que els futbolistes d’elit cuiden la seva alimentació al mil·límetre. Tot i això, quan arriba el moment de celebrar o gaudir d’una experiència sensorial única, Pedri posa rumb directe a l’Eixample.
El lloc triat no és un altre que el restaurant Disfrutar. Ubicat al Carrer de Villarroel, just davant del Mercat del Ninot, aquest establiment s’ha convertit en la segona casa de les estrelles del Barça que busquen alguna cosa més que un sopar convencional.
Nota important: El restaurant Disfrutar va ser coronat el 2024 com el millor restaurant del món segons la prestigiosa llista ‘The World’s 50 Best Restaurants’.
Darrere d’aquest èxit es troben tres ments brillants: Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. Aquests xefs, hereters de l’esperit d’elBulli, han aconseguit que Pedri i altres companys de vestidor es tornin addictes a la seva avantguarda mediterrània.
Quant costa menjar com un crack del Barça?
Si estàs pensant a emular el canari i reservar una taula, prepara la cartera. L’excel·lència té un preu i al Disfrutar l’experiència s’articula a través de menús degustació que són autèntiques obres d’art comestibles.
Actualment, el restaurant ofereix dos camins gastronòmics, tots dos amb un preu de 315 euros per persona (begudes no incloses). (Sí, nosaltres també estem fent números).
D’una banda, el Menú Disfrutar Classic, que reuneix les creacions que han fet història a la casa. De l’altra, el Menú Disfrutar Festival, on els xefs donen lliure curs als productes de temporada i a les seves tècniques més recents.
És una cuina de personalitat aclaparadora. Plats que juguen amb les textures, les temperatures i els efectes visuals per enganyar el cervell i meravellar el paladar. És el “tiki-taka” dels fogons.
Un imant per al vestidor blaugrana
Pedri no és l’únic que es deixa veure per la zona de l’Hospital Clínic per gaudir d’aquestes delícies. Els propis responsables del local han admès en diverses ocasions que rebre els jugadors del FC Barcelona és ja una tradició que aporta una brillantor especial a la seva sala.
La discreció del local i el seu nivell de tres estrelles Michelin el converteixen en el refugi ideal per als esportistes que volen fugir del soroll mediàtic mentre assaboreixen el millor producte de la nostra terra.
Està clar que, igual que passa sobre la gespa del Camp Nou, a la taula Pedri també prefereix la creativitat i el talent per sobre de la força bruta.
Si tens una ocasió especial i vols sentir-te com l’MVP del partit, ja saps on has de reservar. Això sí, fes-ho amb temps, perquè les llistes d’espera al millor restaurant del món són gairebé tan llargues com la recuperació d’una lesió muscular.
Val la pena gastar-se més de 300 euros en un sopar? Si li preguntes al ‘8’ del Barça, la resposta és clara. I tu, et donaries el capritx?