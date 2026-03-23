El rincón favorito de Pedri en Barcelona: un restaurante alejado de los grandes lujos tradicionales

Hay jugadores que tienen un don especial para encontrar el hueco perfecto en el campo, y Pedri es uno de ellos. Pero el tinerfeño no solo tiene buen ojo para el pase decisivo; también lo tiene para la alta cocina.

Aunque Barcelona es un océano de opciones gastronómicas, desde los clásicos manteles de Via Veneto hasta el marisco legendario de Botafumeiro, el joven crack azulgrana ha caído rendido ante una propuesta mucho más transgresora.

El templo donde el ‘8’ se olvida de la dieta

No es un secreto que los futbolistas de élite cuidan su alimentación al milímetro. Sin embargo, cuando llega el momento de celebrar o disfrutar de una experiencia sensorial única, Pedri pone rumbo directo al Eixample.

El lugar elegido no es otro que el restaurante Disfrutar. Ubicado en la Calle de Villarroel, justo frente al Mercado del Ninot, este establecimiento se ha convertido en la segunda casa de las estrellas del Barça que buscan algo más que una cena convencional.

Nota importante: El restaurante Disfrutar fue coronado en 2024 como el mejor restaurante del mundo según la prestigiosa lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

Detrás de este éxito se encuentran tres mentes brillantes: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. Estos chefs, herederos del espíritu de elBulli, han logrado que Pedri y otros compañeros de vestuario se vuelvan adictos a su vanguardia mediterránea.

¿Cuánto cuesta comer como un crack del Barça?

Si estás pensando en emular al canario y reservar una mesa, prepara la cartera. La excelencia tiene un precio y en Disfrutar la experiencia se articula a través de menús degustación que son auténticas obras de arte comestibles.

Actualmente, el restaurante ofrece dos caminos gastronómicos, ambos con un precio de 315 euros por persona (bebidas no incluidas). (Sí, nosotros también estamos haciendo números).

Por un lado, el Menú Disfrutar Classic, que reúne las creaciones que han hecho historia en la casa. Por otro, el Menú Disfrutar Festival, donde los chefs dan libre curso a los productos de temporada y a sus técnicas más recientes.

Es una cocina de personalidad abrumadora. Platos que juegan con las texturas, las temperaturas y los efectos visuales para engañar al cerebro y maravillar el paladar. Es el «tiki-taka» de los fogones.

Un imán para el vestuario azulgrana

Pedri no es el único que se deja ver por la zona del Hospital Clínic para disfrutar de estas delicias. Los propios responsables del local han admitido en varias ocasiones que recibir a los jugadores del FC Barcelona es ya una tradición que aporta un brillo especial a su sala.

La discreción del local y su nivel de tres estrellas Michelin lo convierten en el refugio ideal para los deportistas que quieren huir del ruido mediático mientras saborean el mejor producto de nuestra tierra.

Está claro que, al igual que ocurre sobre el césped del Camp Nou, en la mesa Pedri también prefiere la creatividad y el talento por encima de la fuerza bruta.

Si tienes una ocasión especial y quieres sentirte como el MVP del partido, ya sabes dónde debes reservar. Eso sí, hazlo con tiempo, porque las listas de espera en el mejor restaurante del mundo son casi tan largas como la recuperación de una lesión muscular.

¿Vale la pena gastarse más de 300 euros en una cena? Si le preguntas al ‘8’ del Barça, la respuesta es clara. Y tú, ¿te darías el capricho?