L’arbre més alt de Catalunya fa més de 50 metres: la ciència revela on és i la seva espècie

Quan penses en els gegants del bosc, la ment sol viatjar als boscos de sequoies de Califòrnia o als densos eucaliptars del nord. (Sí, aquest instint de mirar cap amunt fins que et fa mal el coll). Tanmateix, la ciència acaba de demostrar que no cal anar tan lluny per trobar un gratacel vegetal.
Un estudi pioner liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CREAF ha posat fi al misteri. Després de cartografiar amb tecnologia làser cada racó del territori, el veredicte és inapel·lable: l’arbre més alt de Catalunya es troba al cor de la ciutat de Girona.
Un plàtan d’ombra de 18 pisos
Contra tot pronòstic, el rècord no el té un avet centenari del Pirineu ni una espècie exòtica importada. El protagonista és un plàtan d’ombra (Platanus x hispanica) situat a l’emblemàtic parc de la Devesa. Les mesures tècniques confirmen que aquest exemplar va assolir l’any 2021 una alçada exacta de 54,55 metres.
Per entendre la magnitud d’aquesta xifra, n’hi ha prou amb una comparació urbana: la seva envergadura és similar a la d’un edifici de divuit plantes. Aquest gegant ha crescut a l’empara dels seus companys en un parc que ja de per si és famós per l’alçada inusual del seu arbrat, però aquest exemplar ha aconseguit superar tots els altres, convertint-se en un monument natural excepcional.
La troballa ha estat possible gràcies a la tecnologia LiDAR, que permet identificar elements del paisatge amb una resolució mínima de parcel·les de dos per dos metres. Aquest nivell de detall ha revelat que, encara que les zones amb arbres més alts de mitjana són a la Val d’Aran, l’individu més sobresortint prefereix l’ambient urbà de la capital gironina.
Per què creix tant a la Devesa?
La Devesa de Girona no és un parc qualsevol. Els experts assenyalen que la competència per la llum entre els milers d’arbres plantats tan a prop uns dels altres ha forçat els exemplars a estirar-se cap al cel. És una carrera biològica per la supervivència: o creixes més que el teu veí, o et quedes sense sol.
A més, la proximitat del riu Ter assegura un subministrament constant d’aigua i nutrients, permetent que aquests plàtans, que normalment no assolirien aquestes cotes en entorns urbans convencionals, es converteixin en veritables titans. L’arbre rècord continua viu i, segons els investigadors, continua el seu procés de creixement, per la qual cosa la seva marca podria augmentar en els pròxims anys.
Aquesta descoberta canvia la percepció que tenim sobre la vegetació de ciutat. Sovint ignorem els beneficis d’aquests colossos, que no només baten rècord, sinó que actuen com a autèntics pulmons capaços d’absorbir tones de CO2 i regular la temperatura local de forma molt més eficient que els exemplars joves.
El futur dels gegants catalans
L’estudi de la UAB no només buscava una medalla per a Girona, sinó entendre com el canvi climàtic està afectant el creixement dels nostres boscos i parcs. Identificar aquests exemplars singulars permet establir protocols de protecció especials, assegurant que aquests “avis” de l’ecosistema segueixin vigilant el nostre entorn durant dècades.
Has llegit això perquè t’apassionen els secrets que amaga la natura, fins i tot quan està davant dels nostres ulls al mig de la ciutat. El gegant de la Devesa és un recordatori que, a vegades, la meravella més gran és en un parc pel qual passem cada dia sense sospitar que estem sota l’ombra d’un rècord científic.
Seguiràs caminant mirant a terra o la pròxima vegada que visitis Girona buscaràs amb la mirada l’inquilí més alt de la ciutat?