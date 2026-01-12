La ruta de senderisme que recorre una antiga via de tren abandonada entre túnels i cascades als Pirineus de Catalunya i és ideal per a nens

Hi ha rutes de muntanya que sorprenen per la seva bellesa, i d’altres que ho fan per la seva història. El camí del Carrilet – Estany Gento aconsegueix unir ambdues coses: un sender fàcil, segur i espectacular que ressegueix una antiga via de tren a més de 2.000 metres d’altitud, en ple Pirineu de Lleida. Avui és una de les rutes preferides per famílies i amants de la natura.
El que un dia va ser un ferrocarril construït el 1911 per transportar materials fins a la central hidroelèctrica de Capdella, avui és una via verda panoràmica que permet descobrir la Vall Fosca d’una manera única: sense desnivells importants, amb túnels excavats a mà, cascades, estanys glacials i un paisatge d’alta muntanya que impressiona fins i tot a l’estiu.
Una ruta fàcil, panoràmica i plena d’història ferroviària
La ruta s’inicia a l’Estany Gento, a més de 2.200 metres d’altitud. Des d’allà, el sender avança uns 10 km gairebé plans tot seguint el traçat del vell carrilet. El recorregut complet, d’anada i tornada, ronda les dues o tres hores, depenent del ritme i de les parades.
Durant el camí, el visitant travessa túnels excavats a la roca, antics apeaderos i trams que encara conserven l’essència industrial d’una obra d’enginyeria pionera al segle XX. Tot plegat envoltat de pics esmolats, parets verticals i el silenci de l’alta muntanya.
És un recorregut ideal per a nens perquè no presenta dificultats tècniques ni pendents pronunciades, però sí elements d’aventura justos per fer-los sentir exploradors.
Accés: telecabina, ascens a peu o pista de muntanya
La manera més recomanable d’accedir a la ruta és prendre el telefèric de la Vall Fosca, que puja des de l’embassament de Sallente fins a l’Estany Gento. Funciona entre juliol i setembre i és tota una experiència per als més petits.
També hi ha alternatives:
- Pujar a peu per la canal de Pigolo: un ascens curt però intens d’uns 50 minuts.
- Accedir amb 4×4 des d’Espui: fins al Coll del Triador, per recórrer el carrilet en sentit invers.
Què veure al llarg de la ruta?
El camí és una successió de paisatges de postal i restes de patrimoni industrial que expliquen com es va construir la xarxa hidroelèctrica de la Vall Fosca.
- Estany Gento: un estany glacial immens i impressionant, punt de partida de la ruta.
- Antiga via del Carrilet: túnels, parets de roca i ponts excavats a principis del segle XX.
- Cascades, torrents i estanys secundaris: com l’Estany Tort o l’Estany de Colomina.
- Central Hidroelèctrica de Capdella: al final del traçat, una de les més antigues d’Espanya.
Tota la zona forma part de l’entrada sud del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, cosa que explica la seva riquesa natural i biodiversitat.
Durada, dificultat i consells pràctics
- Distància: 12,4 km (anada i tornada).
- Temps total: entre 2 h 30 min i 3 h.
- Dificultat: baixa–mitjana (per la longitud).
- Material: no cal equipament tècnic; només calçat còmode i roba d’abric a muntanya.
Com arribar-hi
Des de la Pobla de Segur, segueix la N-260 fins a Senterada i pren la L-503 cap a la Pobleta de Bellveí i Capdella. El trajecte recorre tot el fons de la Vall Fosca fins a arribar a la presa de Sallente, on hi ha l’estació inferior del telefèric.
És el punt de partida més habitual i l’opció més pràctica per a famílies.
La ruta del Carrilet – Estany Gento és, sens dubte, una de les experiències de senderisme familiar més especials de Catalunya: accessible, plena d’història i amb un escenari natural que recorda els grans paisatges alpins. Un passeig senzill que es converteix en aventura.