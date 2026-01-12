La ruta de senderismo que recorre una antigua vía de tren abandonada entre túneles y cascadas en los Pirineos de Cataluña y es ideal para niños￼￼￼

Hay rutas de montaña que sorprenden por su belleza, y otras que lo hacen por su historia. El camino del Carrilet – Estany Gento logra unir ambas cosas: un sendero fácil, seguro y espectacular que sigue una antigua vía de tren a más de 2.000 metros de altitud, en pleno Pirineo de Lleida. Hoy es una de las rutas preferidas por familias y amantes de la naturaleza.

Lo que un día fue un ferrocarril construido en 1911 para transportar materiales hasta la central hidroeléctrica de Capdella, hoy es una vía verde panorámica que permite descubrir la Vall Fosca de una manera única: sin desniveles importantes, con túneles excavados a mano, cascadas, lagos glaciares y un paisaje de alta montaña que impresiona incluso en verano.

Una ruta fácil, panorámica y llena de historia ferroviaria

La ruta se inicia en el Estany Gento, a más de 2.200 metros de altitud. Desde allí, el sendero avanza unos 10 km casi planos siguiendo el trazado del viejo carrilet. El recorrido completo, de ida y vuelta, ronda las dos o tres horas, dependiendo del ritmo y de las paradas.

Durante el camino, el visitante atraviesa túneles excavados en la roca, antiguos apeaderos y tramos que aún conservan la esencia industrial de una obra de ingeniería pionera en el siglo XX. Todo ello rodeado de picos afilados, paredes verticales y el silencio de la alta montaña.

Es un recorrido ideal para niños porque no presenta dificultades técnicas ni pendientes pronunciadas, pero sí elementos de aventura justos para hacerles sentir exploradores.

Acceso: telecabina, ascenso a pie o pista de montaña

La manera más recomendable de acceder a la ruta es tomar el teleférico de la Vall Fosca, que sube desde el embalse de Sallente hasta el Estany Gento. Funciona entre julio y septiembre y es toda una experiencia para los más pequeños.

También hay alternativas:

Subir a pie por el canal de Pigolo : un ascenso corto pero intenso de unos 50 minutos.

: un ascenso corto pero intenso de unos 50 minutos. Acceder con 4×4 desde Espui: hasta el Coll del Triador, para recorrer el carrilet en sentido inverso.

¿Qué ver a lo largo de la ruta?

El camino es una sucesión de paisajes de postal y restos de patrimonio industrial que explican cómo se construyó la red hidroeléctrica de la Vall Fosca.

Estany Gento : un lago glaciar inmenso e impresionante, punto de partida de la ruta.

: un lago glaciar inmenso e impresionante, punto de partida de la ruta. Antigua vía del Carrilet : túneles, paredes de roca y puentes excavados a principios del siglo XX.

: túneles, paredes de roca y puentes excavados a principios del siglo XX. Cascadas, torrentes y lagos secundarios : como el Estany Tort o el Estany de Colomina.

: como el Estany Tort o el Estany de Colomina. Central Hidroeléctrica de Capdella: al final del trazado, una de las más antiguas de España.

Toda la zona forma parte de la entrada sur del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, lo que explica su riqueza natural y biodiversidad.

Duración, dificultad y consejos prácticos

Distancia: 12,4 km (ida y vuelta).

12,4 km (ida y vuelta). Tiempo total: entre 2 h 30 min y 3 h.

entre 2 h 30 min y 3 h. Dificultad: baja–media (por la longitud).

baja–media (por la longitud). Material: no se requiere equipamiento técnico; solo calzado cómodo y ropa de abrigo en montaña.

Cómo llegar

Desde la Pobla de Segur, sigue la N-260 hasta Senterada y toma la L-503 hacia la Pobleta de Bellveí y Capdella. El trayecto recorre todo el fondo de la Vall Fosca hasta llegar a la presa de Sallente, donde se encuentra la estación inferior del teleférico.

Es el punto de partida más habitual y la opción más práctica para familias.

La ruta del Carrilet – Estany Gento es, sin duda, una de las experiencias de senderismo familiar más especiales de Cataluña: accesible, llena de historia y con un escenario natural que recuerda los grandes paisajes alpinos. Un paseo sencillo que se convierte en aventura.