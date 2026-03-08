La pizzeria preferida de Messi a Castelldefels: més de 30 anys servint pizza artesanal

Tots imaginem que els millors futbolistes del món només trepitgen locals amb estrelles Michelin o reservats exclusius on el cobert costa una fortuna. Però la realitat, de vegades, és molt més terrenal. Existeix un racó a Castelldefels on el sabor mana sobre el luxe i que, durant anys, va ser el refugi personal de Leo Messi per desconnectar del soroll mediàtic.
No parlem d’una cuina d’autor amb escumes impossibles. Parlem del Ristorante Pizzeria Casanova, un negoci familiar amb més de 30 anys d’història que ha mantingut la seva essència intacta, ignorant per complet la pressió de la fama que portava amb si el seu client més il·lustre. (Sí, nosaltres també ens hem quedat bocabadats en veure la seva carta).
L’aposta per l’autèntic davant el luxe excessiu
El que realment va captivar el campió del món no va ser una decoració pretenciosa, sinó l’honestedat del seu receptari. Mentre altres busquen el disseny, Messi buscava l’autenticitat de la pizza i la pasta artesanal preparada com si estiguéssim a la mateixa Itàlia. És aquest tipus de lloc on entres per gana i et quedes per la calidesa del servei, una cosa que escasseja en l’alta gastronomia actual.
La gran sorpresa arriba en revisar els preus. En un context on menjar fora s’ha convertit en un exercici de risc per a la butxaca, aquest local manté les seves pizzes per sota dels 20 euros. És una xifra que sembla gairebé una anomalia quan parlem d’un lloc freqüentat per una icona global, però aquí resideix precisament el seu encant.
Nota important: El Casanova no només viu de la fama del futbolista. El seu èxit real rau en la constància de la seva massa i la qualitat dels ingredients, un secret a veus que els veïns de Castelldefels guarden amb recel per evitar les cues interminables.
Un model de negoci que desafia la tendència
Per què un home que podria sopar a qualsevol lloc del món triava aquest local senzill? Probablement perquè la normalitat era el seu major luxe. Al Casanova no hi ha protocols rígids ni mirades indiscretes. Només bon producte i una atmosfera que convida a compartir taula sense pretensions.
Aquest restaurant ens recorda que, de vegades, les millors experiències no depenen de la factura final, sinó de la qualitat artesana. Mentre altres locals inflen els seus preus pel simple fet d’estar en una zona de moda, el Casanova ha preferit mantenir-se fidel a la seva comunitat. (Una lliçó d’humilitat que ja voldrien molts locals de moda al centre de Madrid o Barcelona).
Més que una simple pizzeria
Si alguna vegada et preguntes què busca un esportista d’elit per recarregar energies, la resposta no sempre és una dieta estricta de laboratori. De vegades, és una pizza artesanal ben feta, amb l’equilibri just entre massa i condiments, i un ambient on es pot respirar. El Casanova funciona com una càpsula del temps on el frenètic ritme de la vida moderna s’atura a la primera queixalada.
Si decideixes acostar-te per provar la mateixa pizza que gaudia el ’10’, un consell: reserva amb temps. Des que el secret va sortir a la llum, el flux de curiosos ha augmentat, encara que l’equip del restaurant segueix treballant amb la mateixa humilitat del primer dia.
Val la pena desplaçar-se fins a Castelldefels només per això? Si busques una lliçó sobre com mantenir l’essència en un món obsessionat amb el postureig, la resposta és un rotund sí. Al final, el que Messi ens va ensenyar amb els seus sopars és que el que és imprescindible gairebé mai no està darrere d’una etiqueta de preu desorbitada.