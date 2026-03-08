La pizzería favorita de Messi en Castelldefels: más de 30 años sirviendo pizza artesanal

Todos imaginamos que los mejores futbolistas del mundo solo pisan locales con estrellas Michelin o reservados exclusivos donde el cubierto cuesta una fortuna. Pero la realidad, a veces, es mucho más terrenal. Existe un rincón en Castelldefels donde el sabor manda sobre el lujo y que, durante años, fue el refugio personal de Leo Messi para desconectar del ruido mediático.

No hablamos de una cocina de autor con espumas imposibles. Hablamos del Ristorante Pizzeria Casanova, un negocio familiar con más de 30 años de historia que ha mantenido su esencia intacta, ignorando por completo la presión de la fama que traía consigo su cliente más ilustre. (Sí, nosotros también nos hemos quedado boquiabiertos al ver su carta).

La apuesta por lo auténtico frente al lujo excesivo

Lo que realmente cautivó al campeón del mundo no fue una decoración pretenciosa, sino la honestidad de su recetario. Mientras otros buscan el diseño, Messi buscaba la autenticidad de la pizza y la pasta artesanal preparada como si estuviéramos en la misma Italia. Es este tipo de lugar donde entras por hambre y te quedas por la calidez del servicio, algo que escasea en la alta gastronomía actual.

La gran sorpresa llega al revisar los precios. En un contexto donde comer fuera se ha convertido en un ejercicio de riesgo para el bolsillo, este local mantiene sus pizzas por debajo de los 20 euros. Es una cifra que parece casi una anomalía cuando hablamos de un lugar frecuentado por un icono global, pero aquí reside precisamente su encanto.

Nota importante: El Casanova no solo vive de la fama del futbolista. Su éxito real radica en la constancia de su masa y la calidad de los ingredientes, un secreto a voces que los vecinos de Castelldefels guardan con recelo para evitar las colas interminables.

Un modelo de negocio que desafía la tendencia

¿Por qué un hombre que podría cenar en cualquier lugar del mundo elegía este local sencillo? Probablemente porque la normalidad era su mayor lujo. En el Casanova no hay protocolos rígidos ni miradas indiscretas. Solo buen producto y una atmósfera que invita a compartir mesa sin pretensiones.

Este restaurante nos recuerda que, a veces, las mejores experiencias no dependen de la factura final, sino de la calidad artesana. Mientras otros locales inflan sus precios por el simple hecho de estar en una zona de moda, el Casanova ha preferido mantenerse fiel a su comunidad. (Una lección de humildad que ya querrían muchos locales de moda en el centro de Madrid o Barcelona).

Más que una simple pizzería

Si alguna vez te preguntas qué busca un deportista de élite para recargar energías, la respuesta no siempre es una dieta estricta de laboratorio. A veces, es una pizza artesanal bien hecha, con el equilibrio justo entre masa y condimentos, y un ambiente donde se puede respirar. El Casanova funciona como una cápsula del tiempo donde el frenético ritmo de la vida moderna se detiene a la primera mordida.

Si decides acercarte para probar la misma pizza que disfrutaba el ’10’, un consejo: reserva con tiempo. Desde que el secreto salió a la luz, el flujo de curiosos ha aumentado, aunque el equipo del restaurante sigue trabajando con la misma humildad del primer día.

¿Vale la pena desplazarse hasta Castelldefels solo por esto? Si buscas una lección sobre cómo mantener la esencia en un mundo obsesionado con el postureo, la respuesta es un rotundo sí. Al final, lo que Messi nos enseñó con sus cenas es que lo imprescindible casi nunca está detrás de una etiqueta de precio desorbitada.